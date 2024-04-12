Илья Торосов: рассчитываем, что Госдума в мае рассмотрит законопроект о проектах ГЧП в космической отрасли

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В настоящее время ведомство совместно с Советом Федерации и Госкорпорацией «Роскосмос» подготовило законопроект, позволяющий реализовывать проекты ГЧП в космической отрасли. Он уже находится на рассмотрении в Государственной Думе Российской Федерации.

В качестве приоритетных направлений для применения механизмов ГЧП значатся проекты по обеспечению широкополосного доступа в сеть Интернет и по дистанционному зондированию Земли, которое используется, например, для изучения потоков парниковых газов в рамках проекта по созданию Российской системы климатического мониторинга.

Минэкономразвития уже обсудило возможную схему реализации таких проектов с участниками рынка. Она заключается в создании наземной космической инфраструктуры и технологически связанного с ней имущества в виде спутников.

«Для правовой возможности реализации проектов ГЧП в космической отрасли, по нашему мнению, достаточно внесения точечных изменений в законодательство о космической и навигационной деятельности, а также в законодательство о концессиях и ГЧП, — отметил первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов. — Необходимость принятия поправок обусловлена потребностью развития предпринимательской космической деятельности в Российской Федерации, создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие космической отрасли и российских космических технологий».

В частности, Минэкономразвития предлагает законодательно закрепить возможность финансирования космической деятельности в рамках соглашений о ГЧП и концессий, а также возможность передачи космических объектов и объектов космической инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности, во владение и пользование частому инвестору по концессионному соглашению или соглашению о ГЧП.

В Закон о навигационной деятельности ведомство предлагает внести возможность передачи космических аппаратов и объектов космической инфраструктуры, относящихся к спутниковым навигационным системам и созданных в рамках концессионного соглашения или соглашения о ГЧП, частому инвестору по концессионному соглашению или соглашению о ГЧП. В Законе о концессиях пополнится перечень объектов соглашений за счет объектов космической инфраструктуры и спутников.

Принятие такого законопроекта обеспечит возможность создания для Российской Федерации полноценной орбитальной группировки космических аппаратов. Реализация предполагаемых законопроектом положений откроет новые перспективы для предпринимательской деятельности в космической отрасли.

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