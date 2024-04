Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поприветствовал участников внеочередного съезда Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР). Мероприятие состоялось в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» в Москве.

«Одна из ключевых задач, которую поставил Президент Владимир Путин, – достижение технологического суверенитета нашей страны. В феврале этого года была утверждена новая Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Для создания новых прорывных технологий нам нужны собственные талантливые изобретатели и рационализаторы. Именно такие люди объединены под эгидой ВОИР. Это более 100 тысяч человек, находящихся на научной передовой», – сказал Заместитель Председателя Правительства, председатель попечительского совета ВОИР Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов сыграло значимую роль в становлении культуры изобретательства в России. Сегодня в число масштабных задач ВОИР входит реализация уникального кадрового потенциала России и воспитание молодых новаторов.

В завершение Дмитрий Чернышенко отметил символичность проведения съезда в День космонавтики и пожелал всем участникам интересных дискуссий и плодотворной работы.

В мероприятии приняли участие делегаты от региональных организаций ВОИР, члены центрального совета и центральной контрольно-ревизионной комиссии, а также представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, экспертного и бизнес-сообщества, представители СМИ.

К делегатам обратились президент Российской академии наук Геннадий Красников, заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский, руководитель Роспатента Юрий Зубов, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, председатель Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, и. о. генерального директора АО «Экспоцентр», вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев.

Председатель центрального совета ВОИР Владимир Кононов представил основные направления развития ВОИР в соответствии с утверждённой Президентом России Стратегией научно-технологического развития Российской Федерации. В их число вошло внедрение новых технологий и разработок, популяризация изобретательской и рационализаторской деятельности и многое другое.

Также на съезде был принят устав в новой редакции, выбраны руководящие органы и обсуждены меры государственной поддержки ВОИР.

