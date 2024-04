Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В настоящий момент Россия и Беларусь согласовали и приступили к реализации 27 документов, включающих в себя более 250 задач по исполнению главного стратегического документа двустороннего взаимодействия — «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы». Акцент сделан на мероприятиях гуманитарной сферы, чтобы положительный эффект от интеграции смогли почувствовать на себе все граждане Союзного государства.

Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в приветственном слове к участникам заседания Совместного российско-белорусского делового совета.

На территории Беларуси, по его словам, сейчас активно реализуется 132 инвестиционных проекта с российским участием на общую сумму около 1,15 трлн рублей. Из них 64 проекта находятся на эксплуатационной стадии, 68 — на инвестиционной. Из наиболее крупных проектов замминистра назвал строительство Белорусской АЭС, второй блок которой был запущен в ноябре прошлого года. Станция стала первым полностью реализованным проектом ГК «Росатом» за пределами России.

В стадии реализации находится создание на территории свободной экономической зоны «Могилев» предприятия по производству 36 марок технического углерода, применяемого в строительстве, шинной и лакокрасочной промышленностях, а также для изготовления пластиков, элементов питания и источников тока. Производительность предприятия составит до 200 тыс. тонн продукции в год.

«Реализация этой инициативы позволит сформировать в Белоруссии инновационную и экспортно ориентированную отрасль промышленности, которая поможет открыть рынки сбыта производимой продукции, усилит конкурентоспособность белорусских товаров в смежных отраслях, обеспечит рост как налоговых поступлений, так и занятости населения. Будет создано 600 новых рабочих мест», — пояснил Дмитрий Вольвач. Отдельно замминистра отметил эффективность мер поддержки российского и белорусского бизнеса. В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» работает цифровая платформа МСП. РФ, на которой более 300 компаний из России и 54 предприятия из стран СНГ разместили запросы на товары и услуги.

Из числа иностранных компаний превалирующее количество составляют промышленные гиганты из Беларуси — 32 компании. За год работы сервиса заключено более 100 соглашений на поставки промышленной продукции как внутри страны, так и за рубеж, из которых 19 соглашений с белорусскими компаниями касаются импортозамещения.

«Одной из ключевых опор и движущих сил интеграционных процессов между Россией и Беларусью является сфера межрегионального сотрудничества. С марта 2022 года компании из 73 регионов РФ заключили свыше 5,5 тыс. контрактов с белорусскими партнерами на сумму более 130 млрд рублей, — напомнил Дмитрий Вольвач. — Количество реализованных проектов, принимаемые меры поддержки, новые площадки взаимодействия — все это свидетельствует о том, что Россия и Беларусь заинтересованы в серьезном и конструктивном диалоге».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI