Дайджест #ГУУговорит: Россия преодолела пик инфляции

Из еженедельного дайджеста #ГУУговорит сегодня можно узнать о вялотекущей экономической войне США и Китая, информационном шуме вокруг гречки, стоимость ремонта квартиры, график магнитных бурь, а также понять, можно ли взять ипотеку с зарплатой в 50 тысяч рублей. И это, конечно, не всё. Вы знали, что для изготовления пороха используется собранный вручную хлопок? Почитаете дайджест – узнаете.

— Ректор ГУУ Владимир Строев в колонке «Известий» рассказал о плюсах и минусах расширения БРИКС. «По некоторым данным, около 30 стран уже подали заявки на вступление в БРИКС, и если даже часть этих государства в ближайшее время присоединиться к объединению, то это станет крупной дипломатической победой незападного мира. При всех недостатках и критике БРИКС разрастание количества участников будет означать рост роли объединения на международной арене», – сказал ректор.

— Доцент кафедры институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова комментирует решение о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых. «Введение экспортных пошлин на золото в сентябре 2023 года привело к уменьшению его экспорта, поэтому решение о введении дополнительного коэффициента к налогу на добычу полезных ископаемых в размере 78 тыс. рублей на килограмм на период с 1 июня по 31 декабря 2024 года призвано компенсировать недополученные доходы от экспорта в размере 15 млрд рублей», — заключила эксперт.

О том же Светлана Сазанова рассказывает в университетском канале в «Дзен».

— Также Светлана Сазанова назвала факторы, повышающие цены на такси. «Факторами, которые могут сдержать рост цен услуг такси являются: в кратко- и среднесрочном аспекте — стимулирование отечественного автопрома, развитие общественного транспорта, расширение количества парковок для личного транспорта; а в долгосрочном — развитие удалённой занятости и беспилотных такси», – поделилась мнением экономист.

— Помимо этого Светлана Сазанова отметила, что введение таможенных пошлин на электронику будет действовать двояко. В краткосрочном периоде увеличение пошлин действительно приведет к росту цен, в долгосрочном — сделает отечественные товары более конкурентными, а их производство — более прибыльным, считает Светлана Сазанова.

— Кроме того, Светлана Сазанова заявила о росте неравномерности распределения богатства в мире. «В современной глобальной экономике 1% самых богатых людей владеют 45,6% мирового богатства, в то время как 1,2 млрд человек из 8,176 млрд человек населения земли живут в условиях крайней нищеты, что составляет 14,6%», – рассказала эксперт.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова предупредила о магнитных бурях в апреле. «Помните, что магнитные бури – это естественное явление, которое не всегда имеет сильное воздействие на организм человека. Поэтому не паникуйте, следите за своим здоровьем и не забывайте, что все неприятные ощущения пройдут», – успокоила эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий обсудил рекорд Внеэкономбанка по объёму размещения облигаций с плавающей ставкой. «Инструменты ВЭБа позволяют наращивать инвестиции в крупнейшие проекты, обеспечивая партнерство между региональными властями и бизнесом, быстрее и эффективнее запускать проекты технологического суверенитета и структурной адаптации экономики», ‒ пояснил Савостицкий.

— Начальник управления по организации приема абитуриентов ГУУ Вадим Диких рассказал, как отказаться от учёбы по целевому договору. «Если работодатель как-то поощрял студента во время обучения, например, стипендией или иными денежными выплатами, то он может ему также предъявить претензию на возврат этого вознаграждения. Но это зависит от организации», – предупредил эксперт.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков оценил долю кредитных автомобилей в 40%. Для снижения ежемесячного платежа люди стали чаще брать кредиты на более длинные сроки — и на пять, и на семь лет. «А это уже среднесрочная перспектива, все больше напоминающая вариант с ипотекой», — отмечает эксперт.

— Ещё Артём Меренков назвал вопросы, которые формируются распространением электромобилей. Среди них: утилизация литий-ионный батарей, вредное производство, а также первичный источник энергии. Чаще всего таким источником остаётся углеводородное топливо.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков рассказал, насколько российская экономика зависима от мигрантов. «Российская экономика, конечно, зависима от мигрантов. Эта зависимость демонстрируется очень просто – в крайне низком уровне безработице. По России это 3%, в Москве чуть более 1%», – отметил эксперт.

— Кроме того, Максим Чирков в подробностях рассказал о плюсах высокоскоростных магистралей (ВСМ). «Конечно, это позволит создать новые рабочие места. Более того, я думаю, облегчится возможность и трудоустройства между городами. Потому что реально это позволит в некоторых случаях приезжать на работу из Москвы в Петербург или из Петербурга в Москву и уезжать в тот же день», – предположил экономист.

— Также Максим Чирков объяснил рекордный курс биткоина. «Рост стоимости биткоина объясняется нестабильностью на мировых финансовых рынках. Монета ведет себя практически так же, как и золото, которое в последнее время очень сильно увеличивается в цене», – утверждает специалист.

— Ещё Максим Чирков заявил, что Россия преодолела пик инфляции. Эксперт отметил, что в российской экономике созданы условия для того, чтобы инфляция стабилизировала и начала снижаться. По его словам, беспрецедентный экономический рост и многие другие факторы говорят об устойчивости экономики страны.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова назвала причины различий размера зарплат в регионах России. «Это связано с особенностями экономического развития конкретного района, наличием безработицы, низким спросом на специалистов определённой отрасли, а также другими факторами. Следовательно, разница в уровне заработной платы между городскими и сельскими регионами не всегда может быть объяснена только наличием градообразующих предприятий», – пояснила специалист.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о снижении вклада развитых стран в рост глобальной экономики. «В развитых странах жёсткая монетарная политика, направленная на борьбу с инфляцией, сильно замедлила экономическую динамику, и лишь экономика США продолжает демонстрировать устойчивость роста», – говорит экономист.

— Также Евгений Смирнов назвал прогноз о нефти по $100 спекулятивным. «Ценовую динамику необходимо оценивать прежде всего с позиции трендов, которые наблюдаются в соотношении глобального спроса и предложения на нефть. То есть, между ее производством и потреблением», — заметил эксперт.

— Кроме того, Евгений Смирнов заявил о вялотекущем торговом конфликте США и Китая. «И Китай, и США в новых условиях геополитической конкуренции стремятся к глобальному лидерству и доминированию. Вместе с тем, несмотря на ухудшение торгово-инвестиционных связей двух стран, в мире, пожалуй, нельзя больше назвать таких игроков, которые бы так сильно экономически зависели друг от друга», – обратил внимание Евгений Смирнов.

— Ещё Евгений Смирнов обсудил законопроект о свободной торговле услугами и инвестициях в СНГ. Члены СНГ сейчас развиваются разнонаправленно и имеют разную структуру экономики, подчеркивает экономист. «Поэтому данное соглашение будет предоставлять одним странам больше преимуществ и это автоматически станет означать, что другие страны будут дискриминироваться», — предупреждает Евгений Смирнов.

— Также Евгений Смирнов заявил, что Китай испытывает слабую адаптивность к внешним шокам. «В частности, в стране сохраняются ограничения на иностранные инвестиции в промышленности (которые могли бы положительно сказаться на росте ВВП), а чистый отток инвестиций (то есть превышение оттока инвестиций над их притоком) в 2023 году был максимальным за долгие годы», – говорит экономист.

— Помимо этого Евгений Смирнов опубликовал колонку о том, что экономический рост США основан на дефиците и госдолге. «Сегодня много принято говорить о том, что американская экономика справилась с инфляцией (за счёт высоких ставок), и рост ВВП США намного выше, чем в других развитых странах. Это, действительно, так, но большая часть положительной динамики ВВП как раз была обеспечена «раздутыми» госрасходами, которые финансировались ростом долга», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, стоит ли ждать снижения цен на новостройки. «Исследуя рынок, можно констатировать, что спрос на элитную недвижимость возрос в столичных городах, то есть у потребителей увеличиваются требования к изменениям конструкции жилых объектов и размещения в экологическом и инфраструктурном плане», – говорит эксперт.

На ту же тему Наталья Казанцева пишет в канале ГУУ в «Дзен».

— Наталья Казанцева и завкафедрой экономики и управления в строительстве ГУУ Ольга Астафьева посчитали сколько стоит ремонт квартиры в Московском регионе. «В старых квартирах „вторички” добавляется стоимость на демонтаж и подготовительные работы, где устраняются неровные полы, стены, старая проводка, система отопления, старая канализация, водопровод, низкая шумоизоляция, и все это увеличивает бюджет ремонта», – констатирует Наталья Казанцева. «На ремонтные работы однокомнатной квартиры в Московском регионе общей площадью 40 кв. м. потребуется 2-2,4 млн. руб. Если отделка квартиры выполняется застройщиком, то 1 кв. м в стандартном жилье обойдется в 22-25 тыс. руб., бизнес-класса – 59-65 тыс. руб., что выше на 30% по сравнению с прошлым годом», – приводит расчеты Ольга Астафьева.

Больше подробностей от Ольги Астафьевой в нашем канале в «Дзен».

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина считает, что вокруг гречки намеренно создали информационный шум. По её словам, два прошлых урожайных года создали ситуацию избыточного предложения не только пшеницы, но и гречки. Это создало условие, когда оптовые и розничные цены почти сравнялись с себестоимостью.

На ту же тему Галина Сорокина пишет в «Дзен».

— Также Галина Сорокина рассказала о зависимости Европы от китайского сырья для пороха: «Недавно ведущие европейские производители оружия — Saab и Rheinmetall — заявили о чрезмерной зависимости от китайской хлопковой целлюлозы. И правда: крупнейший экспортер этого сырья — Китай, он занимает почти половину мирового рынка данной продукции, четверть рынка принадлежит США, примерно по 10 процентов у Испании и Узбекистана».

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова оценила возможности взять ипотеку с зарплатой 50 тыс. рублей. В Москве это будет проблематично, а в регионах шансов намного больше. «Ипотеку с зарплатой 50 тысяч рублей одобрят и без созаемщика. Точно возможно взять ипотеку с таким доходом в регионах Приволжского федерального округа», – рассказала экономист.

— Профессор ГУУ и член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох в прямом эфире «МК» обсудил систему учёта мигрантов. «Ни один иностранный гражданин, который находится нелегально, сам не придет в органы внутренних дел и не скажет «зарегистрируйте меня как нелегала». В основном это люди с небольшими правонарушениями», – заметил эксперт.

— Также Владимир Волох оценил законопроект о лишении мигрантов вида на жительство за любое преступление. «Что касается аннулирования вида на жительство, я думаю, что за особо тяжкие преступления можно его лишать, а вот за менее тяжкие или административные правонарушения или в случае погашения или снятия судимости такая мера будет излишней», – считает профессор.

На сегодня комментариев экспертов ГУУ больше нет. Но можно почитать экспертов в области культуры. Если вы вдруг пропустили разговор с режиссёром Юрием Быковым, то его самые яркие моменты можно найти в «Дзен».

Всем космических выходных!

