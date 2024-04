В СПбГАСУ завершился отборочный тур XII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Эксперты отборочного тура

В СПбГАСУ состоялся отборочный тур Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» по направлению «Архитектура, проектирование, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство». В нём приняло участие десять команд. По словам экспертов и организаторов, с каждым годом число участников растёт, а нынешний отборочный тур и вовсе выдал рекордный показатель.

«CASE-IN» – международная система соревнований по решению инженерных кейсов для школьников, студентов и молодых специалистов. Чемпионат реализуется с 2013 г. при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Общая тема чемпионата этого года – «Бережливое производство», задание – разработать концепцию типового универсального многофункционального комплекса. Срок работы над проектом – десять дней. Организатором мероприятия на базе вуза стало управление студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ.

Марина Малютина

«Студенты нашего университета не первый год участвуют как в осеннем кубке, так и в основном сезоне студенческой лиги чемпионата. Данное внеучебное мероприятие у нас проходит в соответствии с подпрограммой “Качественное профессиональное образование” Программы развития ФГБОУ ВО “СПбГАСУ” на 2023–2032 годы, направленной на развитие и поддержу талантливой молодёжи. Чемпионаты подобного рода дают студентам возможность проверить компетенции, сформированные во время освоения основной образовательной программы. Таким образом лучшие студенты, желающие в будущем работать по специальности, начинают строить профессиональную карьеру в годы учёбы, решая кейсы от профильных организаций – партнёров университета», – рассказала начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ Марина Малютина.

Проекты представили команды СПбГАСУ «Buildchamps» (наставник – доцент Екатерина Аншукова), «Builders of future» (доцент Виктор Яковлев), «Проекториат» (старший преподаватель Вячеслав Тонких), «Дядюрина и партнёры» (директор архитектурной мастерской «Ловкачёв и партнёры» Дмитрий Ловкачёв), «ЭстетСтрой», «АрхиТект» (доцент Егор Данилов), «Силуэт», «Опята» (доцент Сергей Бовтеев), «Монолит» (ассистент Виктор Цыгановкин) и команда «BIM-ТИM» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (старший преподаватель Галина Бардина).

В каждом проекте – уникальное видение современного многофункционального центра, во многих – глубокий анализ факторов, влияющих на выбор концепции. В предлагаемых концепциях бережливое производство достигается как за счёт проектирования инженерных сетей, так и с помощью искусственного интеллекта, который помогает выбирать оптимальные решения, в том числе архитектурного облика здания.

Партнёрами отборочного тура чемпионата выступили компания «Метрополис» и особая экономическая зона «Алабуга», а их специалисты вошли в состав экспертной комиссии.

Председатель экспертной комиссии, руководитель группы отдела вентиляции и кондиционирования компании «Метрополис» Кирилл Пивоваров отметил высокий уровень представленных работ.

«Сегодня мы увидели специалистов, которые берут и делают, а не размышляют над тем, получится у них или нет. Представленные архитектурные и концептуальные решения впечатлили, а в инженерных решениях рекомендую обращать более пристальное внимание в первую очередь на размещение помещений. Но в целом выполненный объём работ в столь сжатый срок впечатляет: есть зрелые решения, которые говорят о хороших практических навыках участников. Проект победителя отличается нетривиальным подходом его авторов, их энтузиазмом, стремлением сделать решение хорошо и красиво», – пояснил Кирилл Пивоваров.

Капитан и архитектор команды-победителя «Дядюрина и партнёры», магистрантка архитектурного факультета Анастасия Дядюрина уверена в том, что успех проекту обеспечила не только качественно выполненная работа, но и сама идея.

«Согласно техническому заданию, нужно было разработать универсальный многофункциональный комплекс для разных регионов России. Соответственно, нам требовалось обнаружить фактор, объединяющий нашу большую страну. В ходе исследования мы выяснили, что таким фактором служит достаточно холодный климат. Кроме того, практически вся территория богата зелёными насаждениями. Так возникла идея создать оазис среди городской среды – зимний сад как мощную точку притяжения с зонами отдыха и развивающими детскими площадками. Победу мы разделяем со своим наставником-практиком, обязательно учтём рекомендации экспертов и улучшим свой проект к следующему этапу чемпионата», – поделилась Анастасия Дядюрина.

Второе место заняла команда «Силуэт», третье – «Монолит». Но все участники признали, что получили хороший опыт в разработке концепции и командной работе.

Студентка четвёртого курса факультета инженерной экологии и городского хозяйства, выступавшая в составе команды «Builders of future», Глафира Бачманова принимает участие в чемпионате четвёртый раз.

«Команда, в которой я выступала, несколько раз выигрывала отборочный тур, но войти в тройку призёров чемпионата пока не смогла. В этом году мы тоже собрали в команду талантливых ребят, специалистов своего дела. На таком чемпионате эффективно прокачиваешь свои навыки и узнаёшь много ценного в профессии», – рассказала Глафира Бачманова.

Капитан команды «Проекториат» Наталья Кульшарыпова считает, что «CASE-IN» – это интересный проект, поскольку даёт возможность поработать в команде и, таким образом, получить практические навыки, необходимые в будущей профессиональной деятельности.

«Безусловно, хотелось бы победить, но, в любом случае, мы как участники находимся в выигрыше, потому что получили опыт и рекомендации экспертов», – подытожила Наталья Кульшарыпова.

