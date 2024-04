В павильоне «Роснефти» на ВДНХ объявят имена белых медвежат из Якутского зоопарка

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках международной выставки-форума «Россия» будут подведены итоги всероссийского конкурса по выбору имен для белых медвежат, родившихся в декабре прошлого года в Якутском зоопарке «Орто-Дойду».

Результаты голосования объявит Председатель Правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. В мероприятии также примут участие представители Компании.

В рамках первого этапа акции россияне предложили сотни вариантов кличек, из которых было отобрано 10 лучших пар: Лоокут и Нюргусун, Тима и Тома, Эрэл и Чолбон, Мир и Ника, Руслан и Мира, Омолон и Анюй, Снежок и Снежинка, Вилюй и Яна, Туйгун и Таптал, Боотур и Айкуо. На заключительном этапе требовалось отметить на странице «Роснефти» в соцсетях понравившийся вариант.

Те участники, которые первыми предложил клички, получившие больше всех голосов, будут награждены призами. Посетители павильона также смогут выиграть памятные сувениры в викторине, которая будет организована специально к событию.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из направлений экологической повестки «Роснефти». Компания изучает популяцию краснокнижных хищников в естественной среде обитания – проводит экспедиции по российскому побережью Северного Ледовитого океана. С 2013 года под опекой Компании находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках. «Роснефть» полностью обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ.

Справка: Обитатели якутского зоопарка – пара белых медведей Колымана и Ломоносов – приносят потомство уже в третий раз. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана – она сейчас живёт в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году – Алмаз, ставший любимцем хабаровчан. Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» в зоопарке для медведицы построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат, так как в дикой природе самка воспитывает малышей одна.

