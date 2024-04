Военно-учебный центр Политеха отмечает День войск ПВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ректор Андрей Рудской и другие руководители Политеха поздравили преподавателей и студентов Военного учебного центра СПбПУ с Днём войск противовоздушной обороны.

Профессиональный праздник военнослужащих ПВО установлен в 1975 году и отмечается с тех пор каждое второе воскресенье апреля. Накануне праздника, который в этом году выпал на 14 апреля, во дворе Военного учебного центра Политеха состоялось торжественное построение.

«Подразделения противовоздушной обороны непрерывно контролируют воздушное пространство нашей Родины, — открыл мероприятие начальник Военно-учебного центра полковник Виктор Озарчук. — Постоянное боевое дежурство по охране Санкт-Петербурга и Ленинградской области несут более полутысячи военнослужащих, и практически столько же задействовано образцов вооружения, военной и специальной техники. Важна роль ПВО и в специальной военной операции».

Сегодня в России специалистов в области ПВО готовят несколько учебных заведений: Военная академия им. Маршала Советского Союза Г. К. Жукова, Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, Учебный центр зенитных ракетных войск ВКС РФ в городе Гатчина Ленинградской области и др.

Политех с 1961 года начал готовить офицеров запаса по направлениям, связанным с обслуживанием и эксплуатацией зенитных ракетных комплексов С-75, а затем и С-125, С-300, а с 1 сентября 2019 года — С-400 ТРИУМФ. За это время военные специальности для ПВО получили более 30 000 человек. С февраля 2025 года планируется начать подготовку студентов по новой военно-учётной специальности «оператор беспилотных летательных средств в интересах ВКС».

«Наш Военный учебный центр готовит грамотных и достойных офицеров запаса, готовых встать на защиту нашей страны, — обратился к офицерам и студентам ВУЦ ректор Политеха Андрей Рудской. — Жизнь и события в стране подсказывают нам, что безопасность воздушных рубежей России — это сложная и актуальная задача, и поэтому День войск противовоздушной обороны — такое значимое событие. Поздравляю вас с праздником и желаю всем нам мирного неба!»

После мероприятия руководство, преподаватели и студенты Политеха сфотографировались на фоне образцов вооружения и военного транспорта: снятой с боевого дежурства пусковой установки ЗРК С-300 , командно-штабной машины и автомобиля УАЗ. Сейчас техника укрыта маскировочными сетями.

