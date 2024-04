Source: MIL-OSI Russian Language News

Рассмотрен широкий круг вопросов, направленных на совершенствование правовой базы и улучшение делового климата на пространстве союза.

Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Мероприятие прошло под председательством Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна в режиме видеоконференции. В День космонавтики поздравления получила Республика Беларусь в связи с успешным завершением космического полёта, в котором участвовала первая в истории независимой Белоруссии женщина-космонавт Марина Василевская.

Участники заседания рассмотрели широкий круг вопросов, направленных на совершенствование правовой базы и улучшение делового климата на пространстве союза.

В развитие Таможенного кодекса ЕАЭС одобрены поправки в Регламент работы Евразийской экономической комиссии. Изменения направлены на наделение совета комиссии полномочиями по определению:

— перечня и категорий товаров электронной торговли;

— порядка идентификации таких товаров;

— единой ставки таможенной пошлины товаров электронной торговли, приобретённых физическими лицами;

— стоимостных, весовых и (или) количественных норм ввоза на таможенную территорию союза.

Совет ЕЭК одобрил также проект решения Высшего Евразийского экономического совета, предполагающий подписание от имени ЕАЭС Протокола об электронном обмене информацией между ЕАЭС и его государствами-членами с одной стороны и Социалистической Республикой Вьетнам с другой стороны в рамках электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров.

На заседании одобрен доклад комиссии о ходе цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в интересах развития торгово-экономического сотрудничества между союзом и его государствами-членами с одной стороны и Китайской Народной Республикой с другой стороны.

Принято решение, инициированное российской стороной, о расширении перечня товаров лёгкой промышленности, подлежащих маркировке средствами идентификации с 1 апреля 2024 года. В такой перечень, в частности, добавлены предметы одежды из искусственного меха, трикотажные изделия, спортивные костюмы, профессиональная одежда и ряд других товаров лёгкой промышленности.

Утверждены Правила проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям Правил надлежащей практики фармаконадзора союза. Утверждение указанных правил позволит, в частности, установить единые подходы к выявлению, оценке и регистрации несоответствий системы фармаконадзора держателя удостоверения лекарственного препарата, которые могут представлять опасность для здоровья населения, выявлению критических и существенных недостатков системы фармаконадзора.

Внесены изменения в Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза. Указанные изменения предусматривают оптимизацию алгоритма выбора референтного препарата для проведения исследований биоэквивалентности в целях снижения затрат, связанных с разработкой лекарственных препаратов.

Внесены изменения в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза. В такой перечень добавлено спортивное оборудование и инвентарь, в том числе ворота для футбола, мини-футбола, гандбола, хоккея, мишени для стендовой стрельбы и спортинга, оборудование и инвентарь гимнастические (брусья, перекладины, батуты, кольца, шведские стенки, канаты, маты гимнастические, дорожки акробатические и др.).

Одобрен отчёт комиссии об итогах ежегодного мониторинга исполнения плана мероприятий по повышению уровня обеспеченности стратегически важными лекарственными препаратами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе.

Одобрены также доклад комиссии о реализации в 2023 году плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и доклад о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2023 год. Оба доклада будут представлены главам государств в ходе очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета.

На заседании Совета ЕЭК одобрен проект повестки предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета.

