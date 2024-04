Акция «ГУУ-СВОим» продолжается

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 апреля ректорат ГУУ принял традиционное участие в акции «ГУУ-СВОим».

Представители руководства университета вместе с добровольцами ВСКС занимались изготовлением окопных свечей и упаковкой сухих душей.

Ректор ГУУ Владимир Строев, проректора Павел Павловский, Алексей Терпугов, Дмитрий Брюханов и Виталий Лапшенков под чутким руководством директора ИЭФ Галины Сорокиной резали и растапливали воск, подготавливали банки, лили свечи, а также упаковывали сухие души.

«Стало доброй традицией принимать участие в изготовлении предметов быта и гигиены для наших бойцов. Долг каждого из нас помогать по мере возможностей тем, кто защищает наши жизни и нашу свободу», – поделился Владимир Строев.

В ходе мастер-класса было изготовлено 70 окопных свечей и упаковано 150 сухих душей.

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции! Узнать время и место, а также остальные подробности можно у руководителя историко-патриотического клуба «Звезда» Антона Лукьянова по т. 8-995-899-82-73.

Напомним, что акция «ГУУ-СВОим» стартовала 23 января. Проект направлен на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов. Проект является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы для фронта».

