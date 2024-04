11.04.2024 Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski spotkał się z ambasadorami państw grupy MIKTA

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Podsekretarz stanu Jakub Wiśniewski spotkał się z ambasadorami państw grupy MIKTA11.04.2024

Spotkanie wiceministra Wiśniewskiego z akredytowanymi w Polsce ambasadorami Meksyku, Indonezji, Korei Południowej, Turcji i Australia miało na celu omówienie potencjału współpracy Polski z tą grupą.

Wiceminister Wiśniewski docenił konstruktywną rolę grupy MIKTA we wzmacnianiu globalnego zarządzania oraz podkreślił wspólne wartości, interesy i poglądy na temat globalnych zagrożeń, które łącza kraje MIKTA i Polskę. Wyraził nadzieję na zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a tymi państwami na forach międzynarodowych, jak też wsparcie aspiracji Polski w zakresie aktywnego udziału w diskusjach prowadzonych na forum G20. Ambasador Meksyku, który obecnie sprawuje przewodnictwo w grupie MIKTA, Pan Juan Sandoval Mendiolea, przedstawił działalność grupy oraz priorytety i cele prezydencji meksykańskiej.

***Grupa MIKTA powstała podczas 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, we wrześniu 2013 r., w wyniku decyzji ministrów spraw zagranicznych Australii, Indonezji, Korei Płd., Meksyku i Turcji. MIKTA nie jest organizacją międzynarodową, lecz nieformalnym ugrupowaniem państw-członków grupy G20, o podobnych gospodarkach, mających szersze ambicje globalne, połączonych poglądami w zakresie zachodzących współcześnie procesó w polityczno-ekonomiczno-społecznych.

Na forum MIKTA konsultowane są projekty dotyczące metod pogłębienia współpracy między członkami ugrupowania oraz koordynacji politycznej w zakresie najważniejszych zagadnień globalnych, opartych na „zidentyfikowanych wspólnych interesach”, które mogą by ć realizowane przez kraje członkowskie na forum międzynarodowym. Współpraca w ramach MIKTA koncentruje się na siedmiu obszarach: przeciwdziałanie terroryzmowi i bezpieczeństwo globalne; handel i gospodarka; zarządzanie zasobami energii; właściwe sprawowanie rządów i demokracja; równouprawnienie płci; zrównoważony rozwój oraz utrzymanie pokoju.

Foto: Konrad Laskowski/MSZ

Zdjęcia (2)

MIL OSI