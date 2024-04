Число самозанятых в Москве превысило 1,6 миллиона

Source: MIL-OSI Russian Language News

Количество плательщиков налога на профессиональный доход в столице на 1 марта 2024 года превысило 1,6 миллиона человек. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работает 17 процентов всех самозанятых, зарегистрированных в России, — более 1,6 миллиона человек. С января этого года их число увеличилось на 46 тысяч, что свидетельствует о привлекательных условиях для ведения предпринимательской деятельности в городе. Доход столичных самозанятых с начала действия данного налогового режима 1 января 2019-го составил более триллиона рублей. При этом только за первые два месяца 2024-го они заработали свыше 55 миллиардов рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Преимуществами такой формы малого бизнеса являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять отчетность и использовать кассовую технику.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, наиболее популярными видами деятельности среди самозанятых, указавших их при регистрации, являются пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство, репетиторство.

В январе — феврале 2024 года плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 10,7 миллиона чеков. Средний размер чека к 1 марта вырос на 16 процентов по сравнению с показателем на 1 марта 2023-го и составил 3336 рублей.

Самозанятые перечислили в бюджет Москвы 2,2 миллиарда рублей — на 49 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. А за все время действия этого налогового режима от них поступило в казну более 26 миллиардов рублей.

Всем, кто планирует развивать карьеру, в том числе выбирая путь предпринимателя, город предлагает современную образовательную инфраструктуру. В Москве работает новый центр «Профессии будущего», он открыт по адресу: улица Щепкина, дом 38, строение 1. Максимум за три с половиной месяца здесь можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики.

Для поддержки начинающих предпринимателей во флагманском центре занятости населения «Моя работа» (улица Шаболовка, дом 48) разработана уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Она позволяет пройти комплексную подготовку к успешному началу своего дела — от выявления предпринимательских навыков на профтестировании, составления бизнес-плана, выбора формы собственности, регистрации (самозанятость, ИП или ООО) до продвижения.

Самозанятым также доступны различные нефинансовые меры поддержки, с которыми можно ознакомиться на сайте государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Кроме того, они могут поучаствовать в конкурсе «Ты можешь!»: рассказать о своей продукции или услугах, о том, какую пользу их деятельность приносит обществу и как они планируют работать. Призовой фонд — один миллион рублей на развитие своего дела. Заявки принимают на портале mbm.mos.ru до 22 апреля.

Столичный бизнес может получить помощь в развитии своей деятельности в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на специальной странице.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

