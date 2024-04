Форум «Путешествуй!» станет якорным мероприятием в сфере туризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации четвертого форума «Путешествуй!», который пройдет с 12 по 16 июня на ВДНХ. В мероприятии также приняли участие советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, генеральный директор Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, а также представители профильных организаций и федеральных органов власти, Госдумы, Совета Федерации, и корпораций развития.

«Президент России Владимир Путин призвал увеличить вклад внутреннего туризма в ВВП России – для этого необходимо консолидировать общие усилия как органов власти, так и предпринимательского и экспертного сообществ. Минэкономразвития РФ выступило с предложением определить форум “Путешествуй!” якорным мероприятием в сфере туризма, который представит гражданам туристический потенциал нашей страны и возможности всех видов туризма. Необходимо также создать условия для роста взаимного турпотока с дружественными странами. Форум “Путешествуй!” должен стать одним из ключевых событий по продвижению турпотенциала страны на зарубежных рынках», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что в рамках экспозиционной части форума должны быть широко представлены туроператоры и компании, которые производят туристические товары и услуги для путешественников и попросил оказать содействие со стороны Минпромторга и других министерств, курирующих различные направления туризма: в части автотуризма – Минтранс и Росавтодор, сельского туризма – Минсельхоз, научно-познавательного – Минобрнауки.

Он также поручил в ходе работы форума «Путешествуй!» обеспечить для граждан возможность приобретать туры на месте по выгодным тарифам. Также вице-премьер рекомендовал создать максимально эффективный и понятный клиентский путь туриста на мероприятии. Помимо этого, Минэкономразвития и МИД необходимо проработать вопрос участия в форуме дружественных стран. Организаторам поручено сформировать чек-лист по всем видам туризма и сделать карту по их представлению на Форуме.

Мероприятия форума будут интегрированы в программу международной выставки-форума «Россия». По предложению Минэкономразвития России главной темой форума станет международный туризм. На приглашение уже откликнулись более 20 стран, в том числе Китай, Индия, Таиланд, Египет, Алжир, Куба и Тунис. Сейчас с представителями международных партнеров ведутся переговоры о формате участия и составе делегации.

Минэкономразвития совместно с Фондом Росконгресс проработало архитектуру деловой программы, которая содержит восемь основных тематических направлений: политика государства, международная кооперация, транспорт, создание турпродукта, инвестиции в инфраструктуру будущего, человек и профессия, маркетинг территорий и сервисы, технологии.

«За годы своего существования форум “Путешествуй!” значительно расширил свою географию, приобрел интерес со стороны зарубежных государств, поскольку открывает новые возможности взаимодействия с российскими туристами. За это время странами-гостями выступили Узбекистан и Кыргызская Республика. Насыщенная деловая программа форума традиционно включает в себя обсуждения современных тенденций и технологий в развитии туристической отрасли и роли смежных отраслей экономики в обеспечении наших граждан разнообразным, комфортным и безопасным отдыхом в пределах нашей страны. На фестивальной площадке гостям нашей страны параллельно демонстрируется туристический потенциал субъектов всех федеральных округов Российской Федерации, идет популяризация внутреннего и въездного туризма. Уверен, что эта площадка вновь соберет всех, кто влюблен в Россию и хочет поближе познакомиться с ее красотой и богатствами», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В прошлом году в Форуме приняли участие более 2 800 делегатов из 70 субъектов Российской Федерации и 11 иностранных государств.

«Ключевыми мероприятиями деловых дней Форума станут пленарное заседание, Всероссийское совещание Министерства экономического развития с руководителями региональных ведомств по туризму и двусторонние встречи с зарубежными партнерами в формате рабочих групп и комиссий», – сказал Дмитрий Вахруков.

