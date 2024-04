Финансовые новости: Предоставление отчётов по депозитам с БР в формате XML в системе рынка ДКО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вниманию пользователей системы рынка ДКО.

Начиная с 22 апреля 2024 года отчёты BLD06, BLD01 по операциям в режиме “Депозиты с ЦБ РФ” (борд DEPZ) будут перенесены в формат XML из формата txt. Планируется предоставлять выписки из реестров заявок и сделок в формате XML:

Выписка из реестра заявок BLDX01

Выписка из реестра сделок BLDX06

Будет организован переходный период, в течение которого параллельно с отчётами в формате XML будут отправляться отчёты в текущем формате файлов txt. Дата окончания переходного периода будет объявлена отдельно. После окончания переходного периода выписки из реестров заявок и сделок будут предоставляться только в формате XML.

Содержание печатных форм выписок в формате XML совпадает с содержанием текущих txt-форматов BLD06, BLD01. Для файлов отчётов сохраняется кодировка WIN-1251. Целевым способом доставки XML отчётности по итогам торгов и клиринга является FTPS сервер, также отчёты могут быть загружены в личном кабинете участника.

XSD схемы, XSLT стили отчётов BLDX01, BLDX06 доступны на FTP-сервере Московской биржи: https://ftp.moex.com/pub/Reports/CB_Deposits

Актуальные спецификации форматов отчётов по итогам проведения депозитно-кредитных операций доступны на сайте Биржи: https://fs.moex.com/files/26527



