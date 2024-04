Финансовые новости: Об установлении новых лимитов концентрации на эмитентов на Фондовом рынке и рынке депозитов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 15 апреля 2024 г. на Фондовом рынке и рынке депозитов устанавливаются новые Лимиты концентрации на эмитентов по группам ценных бумаг:

№ Наименование Эмитента Группа ценных бумаг Лимит концентрации на Эмитента (руб.) 1 Совкомбанк Sovcombank_BOND 4,114,000,000 2 Промсвязьбанк PSBBank_BOND 3,000,000,000 3 Газпром Gazprom_BOND 139,569,000,000 4 Газпром нефть GazpromNeft_BOND 29,800,000,000 5 РЖД RZD_BOND 68,100,000,000 6 ДОМ.РФ DOMRF_BOND 38,580,000,000 7 Евразийский банк развития EDB_BOND 20,486,000,000 8 Русгидро RusHydro_BOND 17,000,000,000 9 СОПФ Инфраструктурные облигации SOPFinf_BOND 10,000,000,000 10 Металлоинвест MetalloInvest_BOND 13,451,000,000 11 Роснефть Rosneft_BOND 155,137,000,000 12 Ростелеком Rostelecom_BOND 6,000,000,000 13 Россети FGC_Rosseti_BOND 21,780,000,000 14 Альфа-Банк AlfaBank_BOND 19,160,000,000 15 Росбанк ROSBANK_BOND 4,500,000,000 16 Россельхозбанк Rosselhoz_BOND 17,427,000,000 17 Икс 5 Финанс X5_BOND 2,400,000,000 18 ЛенЭнерго LenEnergy_BOND 2,000,000,000 19 Атомэнергопром Atomenergo_BOND 1,900,000,000 20 Россети Московский регион MOESK_BOND 2,300,000,000 21 Совкомфлот Sovcomflot_BOND 6,851,000,000 22 Фосагро FosAgro_BOND 8,833,000,000 23 ХМАЛ HMAO_BOND 70,000,000 24 Лукойл Lukoil_BOND 10,286,000,000 25 Полюс Polus_BOND 16,330,000,000 26 Башнефть Bashneft_BOND 6,000,000,000 27 Транснефть Transneft_BOND 5,700,000,000 28 Санкт-Петербург Saint-Petersburg_BOND 6,350,000,000 29 ВТБ VTB_BOND 4,264,000,000 30 СИБУР SIBUR_BOND 37,694,000,000 31 Газпромбанк GPB_BOND 20,464,000,000 32 Сбербанк Sberbank_BOND 39,800,000,000 33 НЛМК NLMK_BOND 2,547,000,000 34 ВЭБ.РФ VEB_BOND 66,314,000,000 35 Норникель NorNickel_BOND 22,483,000,000 36 Алроса Alrosa_SHARE 743,000,000 37 Фосагро FosAgro_SHARE 311,000,000 38 Газпром Gazprom_SHARE 2,479,000,000 39 Интер РАЛ InterRAO_SHARE 255,000,000 40 Лукойл Lukoil_SHARE 3,570,000,000 41 Магнит Magnit_SHARE 1,845,000,000 42 ММК MMK_SHARE 661,000,000 43 Московская Биржа MOEX_SHARE 690,000,000 44 МТЧ MTS_SHARE 602,000,000 45 НЛМК NLMK_SHARE 971,000,000 46 Норникель NorNickel_SHARE 940,000,000 47 Новатек Novatek_SHARE 929,000,000 48 ПИК PIK_SHARE 219,000,000 49 Полюс Polus_SHARE 714,000,000 50 Роснефть Rosneft_SHARE 1,319,000,000 51 Ростелеком Rostelecom_SHARE 224,000,000 52 РУСАЛ Rusal_SHARE 338,000,000 53 Русгидро RusHydro_SHARE 112,000,000 54 Сбербанк Sberbank_SHARE 7,338,000,000 55 Сбербанк Sberbank_SHAREP 621,000,000 56 Северсталь Severstal_SHARE 1,042,000,000 57 Сургутнефтегаз Surgutneftegaz_SHARE 608,000,000 58 Сургутнефтегаз Surgutneftegaz_SHAREP 1,458,000,000 59 Татнефть Tatneft_SHARE 948,000,000 60 Татнефть Tatneft_SHAREP 220,000,000 61 Транснефть Transneft_SHAREP 12,000,000 62 ВТБ VTB_SHARE 1,551,000,000



