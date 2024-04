Финансовые новости: Кредиторам не следует брать с заемщиков плату за изменение условий договоров

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России выявил, что некоторые кредиторы стараются привлечь клиентов, предлагая изменить условия договора кредита или займа за плату и тем самым создавая видимость улучшения условий. Регулятор считает, что такие практики неприемлемы и увеличивают риски введения заемщика в заблуждение: человеку сложно разобраться и объективно оценить предложения, от которых зависит изменение размера его расходов.

Например, будущему заемщику предлагается за дополнительную плату получить кредит или заем по сниженной ставке. Это фактически означает авансовую уплату процентов. Другая платная опция позволяет уменьшить размер или выбрать другую дату внесения периодического платежа на случай, если у заемщика вдруг снизится зарплата и изменится график ее получения. Если же этого не произойдет, потребитель напрасно потратит деньги на услугу, которая ему не нужна. За дополнительную сумму кредиторы предлагают уменьшить 30-дневный срок уведомления о досрочном погашении кредита, но если гражданин в итоге не станет рассчитываться с кредитором досрочно, то также напрасно потратит свои средства. Среди платных опций есть реструктуризация задолженности, возможность пропустить очередной платеж, вернуть часть процентов после погашения долга. Ряд кредиторов даже продают потребителям свой отказ от взыскания задолженности, если она возникнет. При этом в кредитной истории заемщика такая задолженность все равно будет отражена. Банк России направил кредиторам письмо с рекомендациями воздержаться от применения подобных практик, поскольку они создают условия для нарушения прав заемщика. Фото на превью: Yarlander / Shutterstock / Fotodom

