Финансовые новости: Активы российской финансовой системы продолжили рост в 2023 году

Совокупные активы банков, брокеров, страховщиков, управляющих компаний и других финансовых организаций выросли в прошлом году на 28%. Основной вклад традиционно внесли банки. За ними следуют активы на брокерском обслуживании и активы ПИФ.

Доля доллара США и евро в активах и пассивах банков продолжила снижаться при росте доли юаня. Этому способствовало расширение использования китайской валюты в экспортных и импортных операциях, что также приводило к увеличению кредитования в юанях. Граждане вернулись к инвестированию на финансовом рынке. Несмотря на высокие ставки по депозитам и действующие ограничения на приобретение активов компаний из недружественных стран, в прошлом году наблюдался приток средств населения на брокерские счета и в инструменты коллективных инвестиций. Подробнее читайте в аналитическом материале «Обзор российского финансового сектора» за 2023 год. Фото на превью: Maxim Aksutin / Shutterstock / Fotodom

