Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

10 апреля 2024 года в Государственном университете управления в рамках V Фестиваля студенческого кино «КиноСфера» состоялся публичный разговор с актёром Владимиром Гарцуновым, известным по таким сериалам и фильмам как «Трудные подростки», «Крецул», «Стрим», «Куплю актрису», «Кровавая барыня» и другие.

Владимир сразу повёл разговор неформально, показав себя лёгким и весёлым молодым человеком, так что студенты не стеснялись обращаться к нему на «ты». Главная тема большинства вопросов раскрылась в самом начале разговора:

— Большинство знает тебя, как Платона из сериала «Трудные подростки».

— К сожалению, да.

Рассказывая о себе, гость признался, что в школе не любил учиться и предпочитал участвовать в самодеятельности, поэтому без лишних сомнений решил пойти на актёра. Однако сразу ехать в Москву побоялся, отучился в родной Уфе, хотя уже тогда понимал, что на малой родине недостаточно возможностей и надо переезжать в столицу. После того как переехал, пять лет работал на «обычной» работе. Некоторое время удавалось наниматься в массовку, в том числе в первом эпизоде сериала «Найден жив» о работе спасательного отряда «Лиза Алерт». Однако все-таки приглашений на съемки почти не было, так что пришлось поработать и официантом, барменом, в клининге, выдавать заказы в магазине одежды.

Но однажды ночью ему в мессенжер пришло сообщение от кастинг-директора, который предложил участие в новом проекте. Утром Владимир записал видеопробу на телефон, даже без партнёра, — и его взяли в проект. К радости собравшихся слушателей, гость поставил запись голосового сообщения, которая у него до сих пор сохранилась, с положительным ответом. А также описал первоначальный образ Платона, который заметно отличался от итогового, и раскрыл рабочее название сериала, чего раньше никогда не делал – «Трудные люди» – такой был эксклюзив для студентов ГУУ.

Вместе с модератором, тоже обладающим опытом съёмок в массовке, они обсудили тяжёлые условия труда начинающих актёров. Владимир Гарцунов рассказал, что сейчас даже у массовки уже есть контракты, им платят за переработки и кормят, чего раньше не было.

На вопрос о необходимости для актёра профильного образования гость ответил, что «каждый сам для себя решает»: сейчас достаточно много профильной литературы для актёров, режиссёров и сценаристов, чтобы заниматься самообразованием.

Отвечая на вопрос о том, что вдохновляет его, как актёра, Владимир процитировал Чарли Чаплина: «Мы слишком много думаем и слишком мало чувствуем». И дальше уже говорил от себя: «Меня вдохновляют обычные жизненные переживания, книги, фильмы, еда, моя собака», и посоветовал каждый день начинать с улыбки.

Когда актёра спросили о роли его мечты, он на некоторое время задумался и ответил, что хотел бы сыграть «простого человека», как Адам Драйвер в «Патерсоне» Джима Джармуша. Также ему был бы интересен Джокер — каким его сыграл Хоакин Феникс, а из комедийных ролей выбрал бы что-то из репертуара Зака Галифианакиса. Продолжая разговор о феномене «Джокера» комедийного режиссёра Тодда Филлипса, Владимир Гарцунов сказал: «Люди, которые больше всего улыбаются, чаще всех прыгают из окон, есть такая статистика. Очень плохо, что люди не разговаривают друг с другом. Советую сближаться с родителями. Делитесь тем, что вы переживаете, разговаривайте с ними, так всем вам будет легче жить».

На вопрос о критике в его сторону актёр ответил, что «со стороны зрителей такого ни разу не слышал, а режиссёры чехлят меня постоянно».

Далее пришла очередь зрителей задавать вопросы.

О бэкграунде для роли Платона

Владимир Гарцунов не считает своего персонажа из культового сериала бандитом и грубияном, способным намерено причинить вред, он просто «балбес, который совершает ошибки». Гость признался, что в детстве ему приходилось много драться, в том числе из-за своих заметных ушей: «назвали Чебурашкой – дерусь». Позже он нашёл способ пресечь проблему на корню, и поделился им со всеми. Владимир сам начал готовить шутки о своих ушах, «стрелял ими в компании – и всё всегда залетало». Через некоторое время другим просто неинтересно стало шутить на эту тему. «Ваши недостатки – это ваше оружие. Когда вы это поймёте, то перестанете считать их недостатками».

Об особо запомнившихся проектах

В таком качестве Владимир Гарцунов назвал авторское кино Александры Лихачёвой «Крецул», которое дало ему очень ценный актёрский опыт, а также готовящийся к выходу в 2025 году сериал «Лихие» режиссёра Юрия Быкова, который посещал недавно ГУУ. Владимир поделился, что для него особенно комфортны режиссёры, которые сами были актёрами: они готовы обсуждать предложения актёров относительно их образов и пробовать реализовать эти предложения.

О наиболее комфортных партнёрах из актёрского состава «Трудных подростков»

Гость рассказал, что съемочная группа сразу нашла точки соприкосновения. В первый же съемочный день актерам пришлось играть сцену, в которой они друг друга подначивают, что помогло сближению. Именно на этих съёмках Владимир нашёл себе настоящих друзей и хороших товарищей.

О том, что такое успех

«Я до сих пор не понял, что это такое. Меня узнают на улице, а я просто Вова. Успех – то, что люди вокруг хорошие. Успех – что ремонт сделал. Успех – что я занимаюсь тем, что очень сильно люблю и другим заниматься не хочу. Успех – что мама ещё жива».

О качествах, которыми должен обладать артист

Владимир Гарцунов считает, что артист должен тонко чувствовать, обладать усидчивостью и терпением, а также постоянно наблюдать за привычками и особенностями других людей, чтобы наполнять актёрскую копилку.

О том, как не «выгорать» в творчестве

«Я ещё не дорос, чтобы давать советы… В жизни может быть сложно, мерзко, захочется бросить, то, что делаешь, но главное — не сдаваться».

О сложных ситуациях в жизни

Владимир рассказал, что таких ситуаций в его жизни было очень много. Например, он начал работать в 7 лет, убирал подъезды, чтобы помогать маме, которая трудилась на трёх работах.

О проекте «Трудные подростки. Реальность»

Актёр предложил не говорить об этом, чтобы не портить весёлое настроение зала. «Там было очень тяжело, порой становилось дурно. Иногда такого лучше не знать», — единственное, что сказал Гарцунов.

Об эмоциональной связи с персонажем Платона

Владимир рассказал, что связь с его персонажем была порой очень сильной. Иногда он мог ещё две недели после окончания съёмок жить в его образе.

О звёздной болезни и «Слове пацана»

Владимир Гарцунов рассказал, что предупреждал актёров стремительно набирающего популярность сериала о возможности звёздной болезни – так и случилось. Он поделился мыслью, что Никита Кологривый – «классный актёр и большой профессионал», в индустрии его давно знали, а вот на улицах не узнавали. А когда наконец заметили — он захотел выговориться. «За проступки его осудить нужно, и своё он уже получил, но сжигать на костре за это не надо», — считает Владимир и признался, что и сам имел подобные проблемы, но вовремя поговорил с мамой («она показала ремень») и одним из друзей («мы сели и поговорили»), которые вовремя его «приземлили».

Отсутствие звёздной болезни у Владимира Грацунова не требовало дополнительной экспертизы. Все участники встречи могли заметить его простоту и человечность, что доказала также фото- и автограф-сессия.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI