Тоннель на пересечении Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе готов почти на 70 процентов

Специалисты завершили устройство железобетонной плиты перекрытия и стен из свай тоннеля на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На данный момент строительная готовность тоннеля достигла почти 70 процентов. Его длина превышает 128 метров, высота — более пяти метров. Для каждого направления движения в тоннеле будет по три полосы. Предусмотрены также наружные и внутренние полосы безопасности», — рассказал Андрей Бочкарев.

Тоннель расположен на пересечении МСД с Симферопольским шоссе. В закрытой части и на рамповых участках уже полностью разработан грунт, что позволяет приступить к устройству плиты лотковой части тоннеля из монолитного железобетона. Покрытие этой части будет состоять из двухслойного асфальтобетона. Сейчас ведутся работы по устройству выравнивающих стенок и обеспечению гидроизоляции сооружения.

По технологии стены тоннеля, выполненные из буросекущих и буронабивных свай, покрываются выравнивающим бетонным слоем. Для отвода воды перекрытие тоннеля спроектировали двухскатным, с поперечным уклоном.

Водонепроницаемый контур внутри закрытой части тоннеля и на его рамповых участках выполнят с использованием наплавляемой гидроизоляции. На внутренних стенах разместят навесные металлокерамические панели. В качестве облицовки наружных стен и парапетов рамповых участков смонтируют гранитные полированные плиты. Конструкция тоннеля включает в себя служебное помещение для обслуживающего персонала эксплуатирующей организации, щитовую и аппаратную.

Московский скоростной диаметр — один из крупнейших дорожно-транспортных проектов страны. Бессветофорная магистраль протянулась на 68 километров с севера на юг столицы и позволяет автомобилистам значительно сокращать время в пути. Как ранее сообщал Сергей Собянин, в сентябре прошлого года было открыто движение по основному ходу МСД. Ежедневно по диаметру проезжает около 400 тысяч машин.

