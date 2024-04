Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Мама-предприниматель» — уникальная программа Минэкономразвития России, помогающая женщинам открыть и развивать свое дело. В этом году география проекта будет расширена до 70 регионов: мероприятия состоятся в каждом федеральном округе.

«В 2024 году на основе обратной связи от участниц мы приняли решение о развитии программы: расширится ее география с 63 до 70 регионов, реализуем ряд треков „Мама на селе“, „Мама в туризме“, „Мама-экспортер“. Расширяется и партнёрский пул», — отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Трек «Мама на селе» впервые был проведен в прошлом году в Краснодарском крае. Его основная цель — способствовать развитию собственного дела и профессиональной самореализации женщин в сфере АПК, привлечению инвестиций в экономику сельских районов. В этом году планируется провести этот модуль в нескольких регионах. Трек реализуется при поддержке «Женского движения Единой России». Замминистра также отметила, что будет расширена и география проекта. Если в 2023 году программа была доступна жительницам 63 регионов, то в 2024-ом году стать участницами смогут женщины всех федеральных округов: от Камчатки до Калининграда.

Для женщин из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей будет проведен уникальный модуль «Мама-дети-бизнес». Он позволит женщинам пройти обучение, получить необходимые знания и навыки, а также стартовый капитал: как и в программе «Мама-предприниматель» лучшие проекты получат грант в размере 100 тысяч рублей и другую поддержку партнеров.

«Всего на участие в программе „Мама-предприниматель“ уже подано более шести тысяч предварительных заявок», — пояснила Татьяна Илюшникова. В этом году программа будет реализована в Брянской, Омской, Нижегородской, Алтайском, Пермском, Камчатском краях, Республиках Крым, Татарстан, Хакасия и других регионах. «Расширение географии и охватов программы увеличивает и социально-экономические эффекты, поэтому Фонд увеличил грантовую поддержку, а наши представители примут активное участие в образовательных модулях и сопровождении участниц», — пояснила директор Фонда «Наше будущее» Наталия Зверева.

Отдельные треки пройдут и на региональном уровне. Тюменская область станет пилотным регионом по реализации трека программы «Мама-предприниматель» для многодетных мам. Принять участие в образовательной программе могут матери несовершеннолетних детей, не ведущие предпринимательскую деятельность на 4 апреля текущего года, многодетные женщины имеющие хобби и желание заниматься предпринимательской деятельностью, а также готовые зарегистрировать свой бизнес в Тюменской области.

«Развитие женского предпринимательства будет означать развитие социальной сферы, рост доли малого бизнеса в структуре ВВП и снижение уровня безработицы в России. 98% женщин положительно относятся к перспективе создания собственного бизнеса. Это число дополняют те, у кого с рождением второго и третьего ребенка возникает желание не возвращаться на работу, а открыть свое собственное дело. Сегодня в Тюменской области проживает более 38 тысяч многодетных семей», — отметила руководитель Центра «Мой бизнес» Тюменской области Ильяна Багишева.

Подать предварительную заявку можно на сайте мамапредприниматель. рф. Когда будут определены даты проведения регионального этапа программы, всем подавшим заявку придет уведомление об этом на почту. Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Нацпроект курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI