Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Доме Правительства под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой прошло заседание российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России – Китая. В повестке – обсуждение российской части плана основных мероприятий, а также торжественной церемонии открытия Годов.

Под председательством Татьяны Голиковой прошло заседание российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России – Китая Татьяна Голикова на заседании российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России – Китая Заседание российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России – Китая Предыдущая новость Следующая новость Под председательством Татьяны Голиковой прошло заседание российской части организационного комитета по подготовке и проведению Годов культуры России – Китая

В заседании приняли участие Министр культуры Ольга Любимова, специальный представитель Президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор Амурской области Василий Орлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный директор Большого театра России, художественный руководитель – директор Мариинского театра Валерий Гергиев, народный артист России Денис Мацуев, генеральный директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский Кремль» Елена Гагарина, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда и другие.

«Сегодня сотрудничество с Китаем является одним из важнейших международных направлений. По решению Президента России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина 2024–2025 годы объявлены Годами культуры России и Китая. Мероприятия в рамках перекрёстных Годов необходимо провести на самом высоком уровне, тем более что интерес к российской культуре и китайской культуре очень высокий с обеих сторон, – сказала Татьяна Голикова. – Особенно важно, что мероприятия проходят под эгидой празднования в текущем году 75-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Уверена, что проведение Годов культуры будет способствовать углублению гуманитарного сотрудничества, расширению связей между профильными учреждениями наших стран, открытию новых перспективных направлений взаимодействия».

Минкультуры России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти регионов и общественными организациями сформирован проект плана основных мероприятий Годов культуры России – Китая. Как подчеркнула Татьяна Голикова, была проделана большая работа – удалось собрать воедино настоящую плеяду ярких культурных событий, направленных прежде всего на демонстрацию уникального культурного наследия нашей страны в Китае, а также на знакомство россиян с историей и традициями Поднебесной.

«В рамках Годов культуры России – Китая запланировано более 230 мероприятий по всем направлениям культуры: музыкальное и театральное искусство, музейные обмены, библиотечное дело, кинематография, творческое образование и креативные индустрии. Культурные акции пройдут в 51 городе Китая и 38 городах России. В Годах культуры принимают участие 44 российских региона из всех федеральных округов», – подчеркнула вице-премьер.

Кроме того, как отметила Татьяна Голикова, запланированы масштабные гастрольные туры Большого театра России, Мариинского театра, Театра имени Евгения Вахтангова, Театра классического балета Н.Касаткиной и В.Василёва, которые пройдут в общей сложности в 33 городах Поднебесной.

Планируется, что торжественная церемония открытия Годов состоится в Пекине в мае 2024 года.

Подробнее о подготовке и проведении Годов культуры России – Китая рассказала Министр культуры Ольга Любимова. По её словам, к разработке плана мероприятий активно подключились музейные учреждения – всего пройдёт более 30 выставок в обеих странах.

«Обменные выставочные проекты в Китае готовят Музеи Московского Кремля, Третьяковская галерея, Государственный исторический музей, Русский музей. В Третьяковской галерее в рамках Годов культуры уже открылась первая выставка. Экспозиция представляет работы современного китайского художника Хань Юйчэня и рассказывает о традициях жителей Тибета. А уже 10–11 апреля Российский национальный музей музыки запускает цикл выставочно-просветительских мероприятий провинции Ляонин – лекции в Даляньском университете и выставка “Планета Чайковский„ в Музее мировой музыкальной культуры города Далянь», – отметила Министр культуры.

По словам Ольги Любимовой, ещё одним знаковым событием в рамках Годов культуры станут традиционные обменные фестивали культуры, история проведения которых насчитывает уже десятки лет. В ноябре этого года запланирован Фестиваль российской культуры в Китае с участием Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка». В 2025 году состоится ответный Фестиваль китайской культуры в России.

В завершение выступления Ольга Любимова остановилась на мероприятиях сферы кино.

«В рамках Годов культуры в Китае запланировано проведение брендового кинофестиваля Russian Film Festival в сентябре 2024 года, где широкой китайской публике будут представлены выдающиеся фильмы современного российского кинематографа. А в октябре планируется организация ответного фестиваля китайского кино в России», – сказала Ольга Любимова.

По итогам состоявшегося обсуждения была утверждена российская часть плана основных мероприятий Годов культуры России – Китая.

В заключение Татьяна Голикова призвала всех членов оргкомитета принять самое активное участие в реализации предусмотренных планом событий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI