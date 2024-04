Студенты столичных колледжей получили предложения о трудоустройстве от ведущих промышленных предприятий

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Свыше 100 студентов, обучающихся по техническим направлениям, получили предложения о трудоустройстве. Остальные участники пройдут производственную практику на крупнейших промышленных предприятиях города. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.

Почти 1,3 тысячи старшекурсников столичных колледжей продемонстрировали работодателям знания и навыки по самым востребованным техническим профессиям и специальностям, в том числе слесаря, токаря, фрезеровщика, оператора станков с числовым программным управлением (ЧПУ), контролера. Студенты, которые справились с теоретической частью, показали свои профессиональные возможности на производственных предприятиях госкорпорации «Ростех» и на площадке Московского государственного образовательного комплекса на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».

«Мы постоянно развиваем сотрудничество с работодателями в области подготовки высококвалифицированных кадров со средним профессиональным образованием. В том числе организуем профессиональные пробы студентов на ведущих предприятиях города. Это позволяет молодым людям на практике проверить навыки и знания, полученные в колледже, а также зарекомендовать себя перед будущим работодателем. По итогам тестирования более 100 студентов предвыпускных курсов будут трудоустроены на предприятия госкорпорации “Ростех” и продолжат обучение по индивидуальному графику. Остальные под руководством опытных наставников пройдут производственную практику и получат ценный опыт для совершенствования профессиональных навыков», — отметила Ирина Швец, заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки.

Будущие специалисты в области мехатроники и мобильной робототехники из колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 демонстрировали навыки чтения и понимания программы управления станками с числовым программным управлением, искали и исправляли специально допущенные в ней ошибки. Молодые люди собирали режущие инструменты, загружали их во фрезерные станки с ЧПУ и проводили измерения. Большинство участников финала получили предложение о трудоустройстве на завод «Салют» объединенной двигателестроительной корпорации на должность оператора станков с числовым программным управлением.

Студенты Московского государственного образовательного комплекса решали производственные задачи для слесарей механосборочных работ, слесарей-сборщиков и контролеров станочных и слесарных работ. Молодые мастера читали чертежи, подбирали инструменты, пилили, сверлили детали, проводили замеры и собирали готовые изделия. Успешно проявивших себя ребят пригласили работать на заводе «Салют», предприятиях «Аэроприбор-Восход» и «Фазотрон-ВМЗ».

Будущие профессионалы из политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова выполняли практические задания в области производства и обслуживания авиационной техники, технического обслуживания авиационных двигателей, мехатроники и мобильной робототехники на производственных площадках предприятий. Например, на заводе «Салют» собирали детали авиационных узлов для двигателей. Часть финалистов уже заключает трудовой договор с предприятием.

В общей сложности в профессиональном тестировании государственной корпорации «Ростех» участвовали студенты 12 столичных колледжей: политехнического колледжа № 8 имени дважды Героя Советского Союза И.Ф. Павлова, технологического колледжа № 24, колледжа автоматизации и информационных технологий № 20, Московского государственного образовательного комплекса, Московского индустриального колледжа, Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова, Московского технологического колледжа, политехнического колледжа № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина, политехнического колледжа имени Н.Н. Годовикова, политехнического колледжа имени П.А. Овчинникова, политехнического техникума № 47 имени В.Г. Федорова, образовательного комплекса «Юго-Запад».

Узнать подробнее о востребованных профессиях и специальностях, которым обучают в столичных колледжах, можно на портале «Школа. Москва» в разделе «Атлас профессий колледжей» и подкасте «Ключ к профессии». Полезный контент о среднем профессиональном образовании публикуется в телеграм-канале «Московское образование» и одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Это способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся и соответствует задачам проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на этой странице.

