Спектакль «228» в Политехе. Истории людей, столкнувшихся с наркотиками

8 апреля в Белом зале СПбПУ прошёл показ драматической постановки с необычным названием «228». Название спектакля отсылает к статье Уголовного кодекса РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Политех стал одним из вузов, в котором прошли мероприятия в рамках месяца антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Петербурге.

Студентам Политеха рассказали истории ребят с покалеченными судьбами, которые преступили закон и жестко поплатились за это. Девушка, которая по незнанию стала наркокурьером и получила большой тюремный срок. Молодой человек, попробовавший вещества в трудной жизненной ситуации. Мать, на долю которой выпали страдания за детей. Их трагические рассказы чередовались религиозными притчами.

В ролях — актёры из автономной некоммерческой организации социально-культурных программ «Открой мир». Инициатор спектаклей — городской комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Спектакль основан на реальных историях людей, проходивших реабилитацию в специальном центре. Это предостережение о том, что любое столкновение с наркотиками ведёт в пропасть. Мы просто рассказываем правду о том, что происходит в нашем обществе и через эмоциональное воздействие хотим побудить ребят к инстинкту самосохранения , — отметила директор АНО «Открой мир» Ольга Цветкова.

Организаторы показа убеждены, что кроме жёстких мер по борьбе с наркотиками и их распространителями, не менее важна и профилактическая работа. В этом случае средства театрально-зрелищного искусства лучше всего воздействуют на чувства и эмоции, убеждают лучше слов.

