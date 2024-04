Собянин: Московские колледжи будут работать с учетом запросов работодателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

В столице реализуют масштабную программу модернизации среднего профессионального образования (СПО). Об этом рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

«После нескольких десятилетий забвения среднее профессиональное образование переживает настоящий ренессанс. Экономика предъявляет практически неограниченный спрос на специалистов десятков разных профессий. И наша задача — максимально удовлетворить этот спрос», — отметил Мэр Москвы.

В основе модернизации СПО лежат принципы практикоориентированности, актуальности и востребованности. Образовательные программы разрабатывают при непосредственном участии работодателей и профессиональных ассоциаций. Студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса колледжа, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников.

Кроме того, будет проведена масштабная трансформация инфраструктуры и содержания образования. Одно из ключевых изменений — постоянное взаимодействие с работодателями и ориентирование на их запросы. Для этого создают широкую сеть партнеров, среди которых, например, корпорация «Ростех», Московский метрополитен, «Ростелеком», Сбербанк, завод «Москвич» и другие компании.

До конца 2024 года модернизируют более 230 существующих, а также создадут около 90 новых мастерских и лабораторий городских колледжей. Всего же за пять лет планируется обновить свыше тысячи таких площадок. Это позволит проводить практические и лабораторные работы на современном технологическом уровне с применением оборудования, которое используется на предприятиях города.

Помимо этого, в столице создадут новые учебные площадки практической подготовки, расположенные рядом с предприятиями — потенциальными работодателями. В частности, в сентябре 2024 года откроют специализированную площадку в индустриальном парке «Руднево», где будут обучаться более 1,5 тысячи студентов колледжей по промышленным специальностям, включая, например, производство беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, к 2030 году модернизируют свыше 90 колледжей и построят шесть новых.

«Внедряется и новый подход к оценке качества подготовки выпускников, в котором активное участие принимают сами работодатели. Уже второй год реализуется уникальная практика — проведение квалификационного и демонстрационного экзамена на присвоение разряда на базе работодателей в условиях реального производственного процесса. Его успешное прохождение дает студентам существенное преимущество — возможность получить разряд и предложение о трудоустройстве одновременно», — добавил Сергей Собянин.

Содержание и критерии оценки выпускного демонстрационного экзамена определяются также с привлечением работодателей, они же входят в состав экзаменационной комиссии.

Для повышения качества образования привлекают мастеров производственного обучения из профильных организаций. Преподавателей колледжей направляют стажироваться на предприятия для актуализации профессиональных знаний и навыков. Например, в 2024 году в рамках программы стажировки пройдут 1050 педагогов.

В 2023 году организовали дополнительную программу профориентации и тестирования девятиклассников, которая знакомит ребят с широким спектром современных профессий и колледжами Москвы.

Сергей Собянин: Не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Кроме того, недавно была утверждена целевая программа набора в городские колледжи для московских школьников, окончивших девять классов. В общей сложности для них будет создано 10 тысяч дополнительных мест. В результате число выпускников девятых классов, поступающих на бюджетные места в колледжи, увеличится примерно в 1,5 раза — это около 30 тысяч человек ежегодно.

С учетом выпускников 11-х классов общее число поступающих в колледжи достигнет 40 тысяч человек. Они смогут освоить более 100 востребованных и перспективных специальностей, что позволит полностью удовлетворить спрос москвичей на получение среднего профессионального образования.

В свою очередь, для взрослых создают собственный цикл коротких программ по обучению новым профессиям.

«На первом этапе был открыт центр “Профессии будущего” — логистический оператор, который формирует потоки на обучение и обеспечивает взаимодействие с работодателями. Следующим шагом станет создание в конце 2024 года учебного центра в ОЭЗ “Технополис Москва”, в состав которого войдут производственно-практические площадки в сферах промышленности, транспорта, строительства, ЖКХ, ИТ, гостеприимства и других», — рассказал Сергей Собянин.

Всего к 2030 году планируется открыть до 90 таких программ.

Как центр «Профессии будущего» помогает работодателям в подборе мотивированных сотрудников

