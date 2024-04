Сергей Собянин: Северный и Южный речные вокзалы готовы к началу летней навигации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Северный и Южный речные вокзалы готовы к открытию сезона летней навигации. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Там обновили инфраструктуру причалов, проверили противопожарные системы, инженерные коммуникации, привели в порядок набережные, помыли фасады», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В прошлом году речной транспорт поставил рекорд по числу пассажиров. На круизных теплоходах и прогулочных судах было совершено 2,2 миллиона поездок — на 22 процента больше, чем в 2022-м. В минувшем году после реконструкции открыли Южный речной вокзал и создали два регулярных маршрута речного электротранспорта.

Летний сезон навигации начнется 24 апреля. Ожидается, что речные перевозки будут пользоваться такой же популярностью.

