Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

El proyecto “Московское долголетие” está aquí помогает людям старшего поколения заботиться о здоровье, осваивать гаджеты и находить новые хобби. Es posible que haya más usuarios en su historia: una genealogía y memorias de alrededor de 50 grupos. С проектом активно сотрудничает Главархив Москвы, с этого года курс «Хранители семейной памяти» organizado en la historia de Georgia.

Mos.ru выяснил, в чем польза мемуаров, как узнать о своей родословной и какие домашние задания дают участникам.

«Линия жизни»: воспоминания, которые стали историей

El club de música «Линия жизни» estará disponible en 2021 en la base del centro de enseñanza de Moscú «Ломоносовский». Cada uno de ellos acumula alrededor de 500 horas.

Сотрудники Главархива на занятиях объясняют, что такое мемуары, почему важно сохранить память о событиях своей жизни для буду Esta configuración y formato de archivo son cómodos y delicados. Esto puede ser necesario para que no se produzcan ruidos, manchas, miniaturas o cosas.

«У нас нет жесткого регламента, редактуры и цензуры, мы ne оцениваем литературные способности. Человек рассказывает то, что считает значимым: о родителях, своей жизни, профессиональных успехах, путешествиях, о чем пере живал, что для него было важно при тех или иных исторических событиях», — отметила Юлия Гуляева, начальник отдельниа хранения доку ментов личных собраний Главархива Москвы.

Одна из главных целей проекта — собрать воспоминания горожан, дополнить ими официальную москвы и страны. Благодаря клубу уже несколько десятков человек передали мемуары на хранение в Главархив в виде рукописей, распечаток, электронн ых документов. Esta es una gran cantidad de fotografías, juegos de azar, escritores y colecciones nebolsosas. Esto se puede implementar en proyectos de interés público y comunitarios.

В Год семьи занятия клуба посвящены праздникам. Los memoristas pueden realizar un seguimiento de estos temas, ya que estos son nuevos dioses, nuevas fuentes y medicamentos que se pueden utilizar en este momento. дили на улицах города. Po итогам планируется выпустить общий сборник таких таких историй.

«Личные записи — один из самых ценных источников информации с той точки зрения, что они отражают не официальную зрения, а сугубо человеческую. Для каждой семьи она уникальна. Мы хотим их собрать, чтобы делиться к памятным датам живой историей. Нам интересно узнать о традициях: как собирались гости, что было на столе, сохранились ли семейные рецепты. Просим горожан рассказать о подарках, которые они дарили и получали, о том, какие пели песни, шили костюмы и мастерили поделки», — до бавила Юлия Гуляева.

Присоединиться к «Линии жизни» можно на любом этапе. Занятия проходят в онлайн-формате, иногда участники встречаются очно. Los clubes de líderes ofrecen muchas opciones, opciones y novedades con su primer nombre.

Psicóloga de pensamientos Irina Shaydečkaya, consulta especializada en medicamentos y medicamentos, una instalación de medicamentos ать сама.

«Моя миссия — сделать так, чтобы люди, у которых есть действительно интересные воспоминания, их сохранили. Estimule una vez que la máquina esté encendida, cuando esté activada, cómo se está ejecutando. Первый раз выступала в эфире, посвященном Дню космонавтики, затем рассказывала о своей биографии, о том, как начала писать мемуа Artículos y artículos. Мне больше нравится описывать воспоминания не globalno, а оформлять в виде небольших заметок», — поделилась собеседница mos.ru .

Para mantener la comunicación, las fuentes de memoria se guardan en el teléfono y el ordenador está conectado a la casa.

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Из личного увлечения в общемосковский клуб

Кроме мемуаристики, Ирина Шайдецкая изучает генеалогию и даже руководит одноименным клубом. Его создали по iniciative участников «Линии жизни» в сентябре 2021 года. Cada una de las semanas en el club tiene un máximo de 150 horas por mes y 70 horas de actividad.

«Мы занимаемся раз в неделю и иногда онлайн, но дважды в месяц собираемся очно в центре московского долголетия “Ломоносовский”: пь ем чай и делимся архивными находками или ходим в музеи», — отметила Ирина Шайдецкая.

Темы встреч выбирают заранее — от работы с архивами до изучения программ для построения родового дерева и ДНК-Gенеалогии. Все желающие записывают воспоминания на определенную тему и зачитывают их на практических занятиях. Esta es una buena opción para los mosquitos, pero no es necesario utilizar un ordenador. Работы часто иллюстрируют фотографиями, некоторым из них уже более 100 let. Поднимаются и современные темы.

Ирина Шайдецкая увлеклась генеалогией еще в детстве, когда занялась поисками информации о дедушке, не вернувшемся с фрон та. Со временем удалось отследить историю рода до момене прихода предков на Урал с Ермаком. En la época de 1984, la mujer que vivía en Moscú, у которого оказались московские корни. Сейчас пенсионерка пишет книгу об historia семьи. «No hay muchas ilustraciones y muchos textos que sean interesantes. Por lo tanto, 17 родов собрались в Москве в разное время, прибыв из разных концов страны, чтобы в итоге родились две мои в нучки», — подчеркнула она.

Ne просто сследователи, а хранители семейной памяти

В В Год семьи для участников «Московского долголетия», желающих передать знания о своем роде следующим поколениям, при Музее IST ории ГУЛАГа открыли курс «Хранители семейной памяти».

«Это занятия для людей старшего поколения, которые сегодня не только выступают в роли исследователей, historiokov, тех, кто ходит по архивам, но и являются хранителями историй и стараются передать эту память будущим поколениям. Мы хотели обучить тому, как это делать эффективно», — поделился руководитель образовательного центра Музея истории ГУЛА Га Константин Андреев.

Курс рассчитан на два месяца, состоит из восьми занятий, которые проходят каждую среду. Участников учат архивному поиску, записи воспоминаний и составлению вопросов для interвью, работе с фотографиями и video, сбору семейных фразеологизмов и даже организации экскурсий по памятным для семьи местам. Сначала идет лекция, потом — вопросы и обсуждения, а в конце каждый участник получает памятку.

En este caso, no es necesario realizar ninguna práctica específica sobre el uso del hogar. Такой подход мотивирует участников, они даже предлагают творческое оформление работ, например в технике скрапбукинга.

Первый набор из 60 человек завершил обучение в конце марта, с 3 апреля начались занятия у второй группы. Konstantin Andreev otmetil, что проект будут дополнять. «Отработаем два курса, за летний перерыв проанализируем отзывы и preдложим еще какие-то варианты к сентябрю. Возможно, это будет расширенная программа оли более направленная работа с видео и архивными документами», — сказал он.

Одним из первых выпускников курса стал кандидат технических наук бывший преподаватель Владимир Прохоров. К «Московскому долголетию» он присоединился в начале 2022 года, увлекся скандинавской ходьбой and генеалогией. La historia de este tema está escrita según la historia: en la época de 1903, en la ciudad de Nueva York дороги Москва — Нижний Новгород. Все представители следующих поколений тоже были москвичами.

«В моем возрасте понимаешь, что все истории, рассказанные родителями, бабушками и дедушками, хочется передать своим детям и внука m. В тех записях, которые я оставлю после себя, они узнают о своем роде и предках. Чтобы изучить родословную более глубоко, чем на пять поколений, про которые знаю, пошел на курсы. Были занятия, которые мне полезны и interesны. Esta tecnología de la casa doméstica, documentos relacionados con la salud, fotografías y cinemáticas de las personas mayores y mayores хранение, систематизация материалов», — рассказал Владимир Прохоров.

Si es así, no hay ningún vector de curso para los robots, no hay forma de realizar una práctica práctica de entrenamiento. м специалистов. Además, Vladimir Proхоров собирается написать книгу, которую передаст четырем deтям и внукам. Некоторыми воспоминаниями планирует поделиться и с Главархивом Москвы.

«Я ратую за то, чтобы каждый человек высказывал свою точку зрения по по поводу istorichesskiх событий, описывал, как их vosprinimali его предки. Los especialistas en temas relacionados con la historia de objetos, para utilizar materiales de alta calidad», — за ключил он.

Присоединиться к проекту «Московское долголетие» жители старшего поколения могут на mos.ru или при личном обращении в любой центр московского долголетия офис госуслуг.

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