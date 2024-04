«Самотлорнефтегаз» отмечает 55-летие начала промышленной разработки Самотлорского месторождения

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Самотлорнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») отмечает 55 лет со дня получения первой промышленной нефти Самотлорского месторождения – одного из самых крупных в мире.

В апреле 1969 года стартовало промышленное освоение нефтяного гиганта – всего через четыре года после открытия. Первая разведочная скважина Р-1 дала фонтанный приток безводной нефти дебитом 300 м3 в сутки. Геологи оценили запасы открытого уникального месторождения почти в 3,5 млрд тонн нефти. Его разработка стала значимой для экономического развития страны. В 1980 году на месторождении был достигнут пик годовой добычи – 158,9 млн тонн. В 1981 году добыт первый миллиард тонн нефти. Открытие и разработка Самотлорского месторождения стали ключевым моментом в промышленном развитии Ханты-Мансийского округа и положительно сказалось на его социально-экономическом развитии.

Новые возможности для Самотлора открылись после вхождения «Самотлорнефтегаза», разрабатывающего месторождение, в структуру «Роснефти». Предоставленные государством инвестиционные стимулы позволили придать новый импульс развитию месторождения. Компания для стабилизации добычи углеводородов инициировала выполнение расширенной программы развития Самотлора и технологическое обновление производственных мощностей. «Самотлорнефтегаз» получил поддержку научного комплекса «Роснефти». В результате совместной работы значительно расширился инновационный портфель предприятия. Всё это дало ощутимый мультипликативный эффект как для региона, так и для экономики всей страны.

В настоящее время накопленная добыча «Самотлорнефтегаза» превышает 2,9 млрд тонн нефти. Предприятие стабильно поддерживает уровень рационального использования попутного нефтяного газа более 98%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли. Добычу «Самотлорнефтегаза» обеспечивают более 15 тыс. скважин, большая часть из которых – горизонтальные, с проведением операций многостадийного гидроразрыва пласта.

Геологи предприятия ведут доизучение залежей месторождения. На более 85% площади Самотлора проведена сейсморазведка методом 3Д. В настоящее время «Самотлорнефтегаз» вовлекает в разработку ранее недоступные краевые зоны северо–восточной части месторождения. Для повышения эффективности нефтедобычи «Роснефть» внедряет на Самотлоре инновационный метод интегрированного математического моделирования. За пять лет реализации проекта были созданы цифровые аналоги десяти производственных участков, что позволило увеличить суточную добычу на 0,5 %.

За пять лет в «Самотлорнефтегазе» реализовано 187 проектов повышения производственной эффективности. Экономический эффект от этих мероприятий превысил 11 млрд руб.

Приоритетное внимание на Самотлоре уделяется снижению воздействия производства на окружающую среду. На сегодняшний день предприятие восстановило биологическую продуктивность почв на 90% площади земель, нарушенных в советский период освоения Самотлорского месторождения.

«Самотлорнефтегаз» является системообразующим предприятием для города Нижневартовска и Нижневартовского района, обеспечивающим рабочими местами свыше 15 тысяч человек, включая подрядные организации. В двух образовательных учреждениях Нижневартовска при поддержке «Самотлорнефтегаза» действуют четыре «Роснефть-класса» – первой ступени корпоративной системы подготовки кадров «Школа-вуз-предприятие».

В рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа‑Югры «Самотлорнефтегаз» ведёт комплексную работу по повышению качества жизни населения региона. При поддержке предприятия возведен ряд крупных спортивных объектов, школа на 1725 мест, два детских сада, сквер Героев Самотлора, ведется коренная реконструкция набережной реки Обь ‑ визитной карточки Нижневартовска и любимого места отдыха горожан.

«Роснефть» уделяет большое внимание сохранению и укреплению исторической памяти о Самотлорском месторождении и нефтяниках-первопроходцах. При поддержке Компании в городе проведены масштабные работы по обновлению мемориала «Первая разведочная скважина Р-1 Самотлорского месторождения», монумента «Покорителям Самотлора», создан сквер Героев Самотлора, открыт корпоративный музей.

