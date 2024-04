Рост выпуска продукции и победы в конкурсах: столичные производители украшений продолжают наращивать производство

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные компании наращивают производство различных товаров, в том числе ювелирных изделий и бижутерии. Прошлый год предприятия отрасли завершили ростом на 65,2 процента, в 2024 году положительная динамика сохраняется. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«По итогам прошлого года производство ювелирных изделий из золота и серебра в столице удвоилось, также в два раза увеличился выпуск бижутерии. При этом общий рост производства украшений составил 65,2 процента. Таким результатам способствовало увеличение спроса на отечественную продукцию, а также благоприятный инвестиционный климат и широкий пул мер поддержки, доступный столичным промышленникам. Несмотря на высокую базу прошлого года, положительная динамика в отрасли сохраняется и в 2024 году», — рассказал Владислав Овчинский.

Так, столичная компания, разрабатывающая дизайнерские украшения для женщин, увеличила производство изделий на 120 процентов за первый квартал 2024 года по сравнению с показателями аналогичного периода 2023-го. На предприятии применяют уникальный подход к созданию продукции: сначала изготавливают точную металлическую копию ягоды, листьев растений или цветов, а затем по пресс-форме отливают украшение. С помощью такого метода потребитель получает эксклюзивное изделие. По словам управляющего директора компании Евгения Антонова, созданию уникальной продукции способствует благоприятный инвестиционный климат столицы.

Разработки другой московской компании победили в номинации «Эксклюзивные изделия с драгоценными камнями» на всероссийском конкурсе ювелиров в Санкт-Петербурге. Ювелирный дом изготовил кольцо «Сияние» и серьги «Дракон» из золота 585-й пробы. Первое изделие инкрустировано сапфирами, бриллиантами и аметистом. Второе украшение включает в себя морской жемчуг, сапфиры и танзаниты.

По поручению Сергея Собянина в городе реализуют комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественных промышленников и развитие производства. В Москве созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции. Так, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным Сергей Собянин сообщил, что рост обрабатывающей промышленности столицы за прошлый год без учета нефтеперерабатывающей отрасли составил 22,3 процента.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

