Реорганизацией участка бывшей промзоны «Прожектор» займется городской оператор

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Часть бывшей промзоны «Прожектор» в Перове реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Реализацией проекта займется городской оператор. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Участок бывшей промзоны “Прожектор” общей площадью 3,12 гектара ждет комплексное развитие. Назначенный городом оператор в течение пяти лет построит здесь современный квартал, где появится более 106 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате создадут около 1,2 тысячи рабочих мест. Вложения в развитие площадки составят примерно 26 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект — 472 миллиона рублей», — рассказал Максим Гаман.

Территория расположена на востоке столицы вдоль Зеленого проспекта, недалеко от станции метро «Перово». Оператором КРТ выступит казенное предприятие города Москвы «Управление гражданского строительства», подведомственное столичному Департаменту строительства.

Максим Гаман добавил, что на участке планируется построить более 74 тысяч квадратных метров жилья для реализации программы реновации и прочих городских нужд. Кроме того, здесь возведут общественно-деловой комплекс, помещения для четырех судебных участков, а также офисы, отделения банков, кафе, спортивные и другие объекты общей площадью свыше 32 тысяч квадратных метров.

Решение о комплексном развитии части бывшей промзоны «Прожектор» принял Сергей Собянин.

«Возведение домов для участников программы реновации на части бывшей промзоны “Прожектор” улучшит жилищные условия более 1,5 тысячи горожан. Всего по программе реновации в Перове переедут 42,5 тысячи москвичей, из которых около 2,6 тысячи человек уже отпраздновали новоселье или заселяются в современные квартиры», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В рамках программы КРТ создают многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют дороги, комфортное жилье, общественно-деловые и спортивные объекты, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.

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