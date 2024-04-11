Приглашаем на конкурсные показы фестиваля «КиноСфера»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
V Всероссийский фестиваль студенческих короткометражных фильмов «КиноСфера» от студентов Государственного университета управления приглашает всех желающих!
Мы ждем вас на центральном событии Фестиваля, где состоится знакомство участников, показ конкурсных работ в блоке игрового и анимационного кино, торжественный фуршет и церемония закрытия с награждением победителей.
Напомним, что ранее в рамках Фестиваля прошли публичные разговоры с режиссёром Юрием Быковым и актёром Владимиром Грацуновым. И это далеко не все профессионалы, принимающие участие в «КиноСфере» – представляем жюри Фестиваля.
Жюри игрового блока:
— Олег Штром, режиссер, сценарист и продюсер;
— Екатерина Михайлова, генеральный продюсер кинокомпании «Кугуар»;
— Дмитрий Куповых, продюсер, художественный руководитель киношколы «Свободное кино»;
— Андрей Будыкин, художник-постановщик;
— Андрей Донцов, оператор.
Жюри анимационного блока:
— Светлана Бухараева, продюсер, специалист по авторскому праву;
— Екатерина Кожушаная, сценарист анимационных фильмов;
— Наталья Варламова, художник-постановщик анимационных фильмов.
Ежегодно Фестиваль организуют студенты кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений. Приходите посмотреть, на что способны эти ребята!
Если вы планируете прийти с друзьями, которые не обучаются в ГУУ, то им необходимо зарегистрироваться.
Регистрация открыта до 12.04 12:00.
Вход на территорию будет осуществляться через КПП №4 (корпус поточных аудиторий) СТРОГО по паспортам и спискам!
Когда: 13 апреля
Где: Актовый зал ГУУ
Сбор в 12:30
До встречи на Фестивале!
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