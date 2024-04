Приглашаем на конкурсные показы фестиваля «КиноСфера»

Source: MIL-OSI Russian Language News

V Всероссийский фестиваль студенческих короткометражных фильмов «КиноСфера» от студентов Государственного университета управления приглашает всех желающих!

Мы ждем вас на центральном событии Фестиваля, где состоится знакомство участников, показ конкурсных работ в блоке игрового и анимационного кино, торжественный фуршет и церемония закрытия с награждением победителей.

Напомним, что ранее в рамках Фестиваля прошли публичные разговоры с режиссёром Юрием Быковым и актёром Владимиром Грацуновым. И это далеко не все профессионалы, принимающие участие в «КиноСфере» – представляем жюри Фестиваля.

Жюри игрового блока:

— Олег Штром, режиссер, сценарист и продюсер;

— Екатерина Михайлова, генеральный продюсер кинокомпании «Кугуар»;

— Дмитрий Куповых, продюсер, художественный руководитель киношколы «Свободное кино»;

— Андрей Будыкин, художник-постановщик;

— Андрей Донцов, оператор.

Жюри анимационного блока:

— Светлана Бухараева, продюсер, специалист по авторскому праву;

— Екатерина Кожушаная, сценарист анимационных фильмов;

— Наталья Варламова, художник-постановщик анимационных фильмов.

Ежегодно Фестиваль организуют студенты кафедры управления в сфере культуры, кино, телевидения и индустрии развлечений. Приходите посмотреть, на что способны эти ребята!

Если вы планируете прийти с друзьями, которые не обучаются в ГУУ, то им необходимо зарегистрироваться.

Регистрация открыта до 12.04 12:00.

Вход на территорию будет осуществляться через КПП №4 (корпус поточных аудиторий) СТРОГО по паспортам и спискам!

Когда: 13 апреля

Где: Актовый зал ГУУ

Сбор в 12:30

До встречи на Фестивале!

