Представлен первый этап совместной работы СПбГАСУ и Миланского политехнического университета

Доцент кафедры архитектурного проектирования СПбГАСУ Фёдор Перов (третий справа) и студенты-участники российско-итальянской программы (слева направо): Михаил Рахимов, Таисия Васильева, Елизавета Эль-Хараки, Алиса Хромова и Ангелина Савицкая

СПбГАСУ много лет сотрудничает с архитектурным факультетом Миланского политехнического университета (POLIMI). Этот вуз занимает первые места в рейтингах архитектурных университетов Италии. Сотрудничество осуществляется в рамках магистерской программы «Connected Class» («Общий класс обучения»). С итальянской стороны в программе участвует архитектурная студия профессора Маурицио Мериджи (25 студентов), со стороны СПбГАСУ – архитектурная мастерская Фёдора Перова (11 студентов). При этом наш университет представляют студенты четвёртого курса, которые по уровню компетенций полностью соответствуют требованиям магистратуры Миланского политехнического университета. Программа посвящена разработке проекта по застройке Лигурийского побережья в районе Марина-ди-Пиза и включает практические занятия и курсы лекций, которые проводятся преподавателями РОLIMI и СПбГАСУ.

Работа состоит из нескольких этапов. Первый этап – анализ опыта проектирования и застройки курортных зон. На втором этапе выполняются проекты застройки побережья и отдельных рекреационных объектов.

В качестве первого этапа по просьбе итальянской стороны студенты СПбГАСУ проанализировали опыт проектирования рекреационных общественных зданий в СССР и России, который представляет большой интерес для всей международной группы студентов и преподавателей. Студенты провели анализ на градостроительном уровне, выполнили чертежи основных проекций исследуемых зданий, выявили конструктивные системы.

По условиям программы подготовлены рефераты с описанием творческих портретов советских архитекторов, описаны программы СССР и России по развитию курортных зон. Доцент кафедры архитектурного проектирования Фёдор Перов прочитал участникам программы курс лекций по архитектуре курортных комплексов советского периода и современной России.

Первый этап работы был представлен дистанционно с демонстрацией выполненных материалов, чертежей и макетов. Презентация наших студентов была признана лучшей и сопровождалась аплодисментами.

На основе выполненного предпроектного анализа на следующих этапах до конца мая текущего года будут разработаны концепции застройки и рекреационных объектов Марина-ди-Пиза.

