Правительство утвердило план реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года

Распоряжение от 30 марта 2024 года №753-р

Продолжение работы по внедрению системных мер поддержки отечественного производства лекарств, приоритетный допуск российской фармацевтической продукции на российский рынок, подготовка нужных для отрасли специалистов – эти и другие направления включены в план реализации Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года. Распоряжение, утверждающее такой план, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Документ Распоряжение от 30 марта 2024 года №753-р

Документ предусматривает реализацию 40 различных мероприятий. Так, уже к июлю 2024 года планируется представить предложения по разработке технологий, позволяющих на ранних этапах оценивать перспективы производства того или иного лекарственного препарата. Они в том числе будут учитывать потребности учреждений здравоохранения в новых препаратах.

Также планируется, что в апреле 2025 года российская продукция из перечня стратегически значимых лекарственных препаратов получит приоритет при проведении государственных и муниципальных закупок. Для этого производителям необходимо обеспечить на территории России или стран Евразийского экономического союза все стадии их производства.

Разработка новых мер поддержки предприятий отрасли будет идти на основе анализа уже действующих решений. Минпромторгу, Минфину, Минобрнауки, Минздраву и Минэкономразвития предстоит провести анализ достаточности налоговых льгот. В качестве дополнительных механизмов планируется задействовать субсидирование расходов на разработку и исследование по ключевым компетенциям, направлениям и технологиям фармацевтической отрасли, грантовую поддержку доклинических и клинических исследований востребованных лекарственных препаратов.

Ещё одно направление работы – создание правовой основы для появления договоров о целевом обучении за счёт бюджета. Их абитуриенты смогут заключать с фармацевтическими предприятиями. Это даст возможность для последующего притока в отрасль квалифицированных кадров. Минобрнауки, Минздрав, Минпромторг и региональные власти должны представить соответствующие предложения к июню 2024 года.

Комментируя подписанный документ на заседании Правительства 11 апреля, Михаил Мишустин отметил, что принимаемые меры нацелены на увеличение объёмов собственного производства лекарств, о чём говорил Президент в Послании Федеральному Собранию.

«Доля российских препаратов в общем объёме продаж на внутреннем рынке в ближайшие семь лет должна вырасти почти до 70%», – подчеркнул Председатель Правительства.

Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года была утверждена Правительством в июне 2023 года.

