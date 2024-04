Политехники — победители регионального этапа чемпионата «Профессионалы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербурге наградили победителей и призеров регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Среди участников, показавших высокий уровень профессионализма, студенты Института среднего профессионального образования. Чемпионат «Профессионалы» — часть всероссийского движения, которое направлено на поддержку талантливых молодых специалистов и их трудоустройство в ведущие отечественные компании.

Мероприятия регионального этапа чемпионата в Санкт-Петербурге проходили с 27 февраля по 22 марта. Институт среднего профессионального образования стал площадкой по компетенциям «Ресторанный сервис» и «Программные решения для бизнеса».

Всего на торжественной церемонии наградили 1026 призеров и победителей в 248 компетенциях основной и юниорской возрастных линеек. По итогам соревновательных испытаний учащиеся ИСПО заняли призовые места в нескольких компетенциях.

Артём Лисицин — 1 место в компетенции «Архитектор интеллектуальных систем управления» под руководством Елены Зерновой.

Иван Ковалев — 1 место в компетенции «Специалист по тестированию игрового программного обеспечения» при поддержке эксперта Антона Прокофьева.

Медина Мяртмаа — 2 место в компетенции «3D моделирование для компьютерных игр» под руководством Александра Ольнева.

Георгий Денисов — 2 место в компетенции «Машинное обучение и большие данные» под руководством Данилы Комарь.

Дарья Малюк и Дарья Болотнова — 2 место в компетенции «Проектирование нейронтерфейсов» под руководством Дарьи Ивановой.

Анастасия Иванова — 2 место в компетенции «Цифровая метрология» под руководством Руслана Цветкова.

Аксинья Воеводина — 3 место в компетенции «Администрирование отеля» под руководством Дарьи Талалаевой.

Эти достижения — результат многих часов труда, обучения и стремления к совершенству. Поздравляем всех победителей и участников. Желаем дальнейших творческих успехов, новых свершений и побед на пути профессионального развития.

