Подземный пешеходный переход на Ереванской улице достроят этом году

В Царицыне на две трети выполнены работы по созданию подземного пешеходного перехода в районе пересечения Каспийской и Ереванской улиц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Пешеходный переход готов более чем на 70 процентов. По проекту в нем будет три лестничных схода, лифты и пандус для удобства маломобильных граждан. Сейчас ведутся монолитные работы по созданию одной из лестниц и гидроизоляция двух секций тоннельной части под железнодорожными путями», — отметил Андрей Бочкарев.

Переход расположен рядом с домом 28 на Ереванской улице и проходит под железнодорожными путями второго Московского центрального диаметра. Его длина — более 97 метров.

«В этом году мы завершим строительство перехода. Он обеспечит горожанам беспрепятственную и безопасную пешеходную связь территории жилой застройки района Царицыно с одноименным природно-историческим парком вдоль Каспийской улицы», — добавил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в этом году в столице появится пять пешеходных переходов. Помимо этого на Ереванской улице, летом достроят три перехода в ТиНАО, а также появится переход через железнодорожные пути Курского направления и улицу Каспийскую в районе Царицыно.

