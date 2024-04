Оценить качество поездки и сообщить о забытых вещах: почти в пяти тысячах автобусов и электробусов появились новые QR-коды

Source: MIL-OSI Russian Language News

Почти в пяти тысячах автобусов и электробусов ГУП «Мосгортранс» разместили наклейки с QR-кодами. Их можно найти у кабины водителя и в середине салона.

«Размещаем наклейки с QR-кодами, с помощью которых пассажиры могут оценить работу наземного городского транспорта. До конца весны стикеры появятся во всех автобусах и электробусах Мосгортранса. Продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров и внедрять современные сервисы, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Если навести камеру на QR-код и перейти по ссылке, откроется анкета. Там можно оценить качество вождения и комфорт поездки, оставить комментарий или благодарность, сообщить о забытых вещах, внести предложение. Пассажир должен указать номер маршрута, при необходимости он может прикрепить фото, видео или другие файлы.

Быстрая обратная связь позволит сделать поездки безопаснее и удобнее.

