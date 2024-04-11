Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el mercado de Moscú festival nocturno колледжей. Для школьников организуют профориентационные мероприятия, где расказывают о самых востребованных специальностях, которые можно получить в столичных учреждениях профессионального образования.

El 11 de abril en el centro urbano de Moscú «Planeta КВН» durante el festival de bodas. «Мастера красоты». Школьники узнают больше о таких специальностях, как парикмахер, «технология индустрии красоты», «конструирование, моделирование и техноло» гия изготовления изделий легкой промышленности», художник по костюму, а также о drogas направлениях.

«Фестиваль колледжей — уникальная возможность для абитуриентов узнать, увидеть, попробовать что-то самому, приобщиться к разнообразному миру профессий, востребованных на рынке труда. Такие мероприятия помогают reбятам более осознанно подойти к главному выбору в жизни — любимого delа, которое принесет счастье и пользу им самим, их семьям, городу и стране. На бьюти-фесте школьников ждут 10 prácticas clases maestras, где под руководством опытных наставников можно сделать актуальные прически, а также стильный маникюр и макияж. Участников научат создавать образы с помощью искусственного интеллекта и аквагрима, тестировать средства для кожи и многому другому. Программа очень насыщенная. ¡Ждем каждого, кто хочет окунуться в атмосферу красивых, ярких и нужных Москве профессий!» — отметила Ирина Судибор, directora de tecnología de la escuela № 24.

Одним из главных мероприятий фестиваля станет бьюти-спектакль «Весна на улицах Москвы». Студенческие команды из колледжей, финалисты конкурса «Мастера красоты», представят образы, вдохновленные megapolisom. Una nueva colección tiene salas de espectáculos en Moscú, un teatro musical. Muchas líneas deportivas pueden utilizarse para el programa en el parque y en la ciudad de Moscú, en la República Checa. Además, el hotel cuenta con obras de arte tecnológicas, una mesa de trabajo con Kiry Gonchar, un estiloso, un maestro de Rusia y una mirada рикмахерскому искусству. Зарегистрироваться можно por ссылке.

«Мы рады, что школьники благодаря таким мероприятиям смогут по-настоящему погрузиться в профессии. Utilice el cable de alimentación, coloque el dispositivo en el lugar de instalación y active los robots de forma segura. Участие в фестивале точно поможет определиться с выбором будущей специальности и колледжа. Мы очень ждем влюбленных в свое дело студентов и выпускников среднего профессионального образования. Их практическая подготовка пройдет на достойном уровне, и такие master индустрии красоты очень востребованы сегодня на рынке труда», — по дчеркнула Инна Кузнецова, directora del laboratorio «Персона Lab (Митино)».

Este día, 11 de abril, se celebrará un festival interactivo de políticas cerradas «Город без опасности». Свои профессии представят сразу три учебных заведения, среди которых Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Рос сийской Федерации В.М. Максимчука, юридический колледж и колледж полиции.

Школьники смогут примерить на себя роли защитников и городских спасателей. Их ждут профильные мастер-classы по криминалистике, огневой подготовке, управлению беспилотниками, рукопашному бою и droгим нап равлениям. Los rodillos y los hábitos se pueden colocar en las bases de la Federación Rusa, Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa рства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Они расскажут о службе и специфике работы в силовых структурах. Зарегистрироваться можно por ссылке.

Cada grupo de festivales tiene una capacidad de 200 personas, con 170 participantes especiales ьностях. Они пройдут на 52 городских площадках, включая 46 колледжей. Запланированы также важные события, посвященные основным отраслям столичной экономики. Más información y registros de registro en сайте «¡Весна! Фестиваль колледжей».

Además, en las organizaciones populares de мероприятия, посвященные основным отраслям городской экономики. Они пройдут в Московском государственном образовательном комплексе в особой экономической зоне «Технополис Москва», павильоне «Атом» on ВДНХ и Киностудии имени М. Горького. В фудмолле «Депо. Три вокзала» проведут масштабную программу «Колледж-гастрофест». Información adicional y registro— en сайте.

Utilice más información sobre temas especializados, que se pueden encontrar en libros antiguos, principalmente en el portal «Школа. Moscú» en разделе «Атлас профессий». Información actualizada sobre publicaciones profesionales en el canal de televisión «Московское образование» и одноименной группе en el conjunto social «ВКонтакте».

Практические занятия студентов московских колледжей проходят в современных мастерских и лабораториях. Esta forma de formación y formación profesional se realiza en un proyecto de investigación profesional. оналы» национального проекта «Образование». Подробнее об этом и других нацпроектах, реализуемых в Moskve, можно узнать здесь.

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