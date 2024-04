Отсканировать документы и сделать отпечатки пальцев: как работают криптобиокабины в центрах госуслуг

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Около 185 тысяч загранпаспортов сроком на 10 лет оформили москвичи с помощью криптобиокабин в центрах госуслуг. Пилотный проект, который упрощает процедуру подачи документов для биометрического паспорта, запустили в 2020 году. Оборудование позволяет отсканировать бумаги, сделать отпечатки пальцев и сфотографироваться, не посещая территориальные подразделения отдела по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве.

Воспользоваться услугой москвичи могут в большинстве офисов «Мои документы». Сервис доступен как по предварительной записи на mos.ru, так и без нее, если в электронной очереди будут свободные слоты. Чтобы получить услугу в удобное время, на портале необходимо выбрать офис, в котором есть криптобиокабина, и принести с собой пакет документов. Сотрудники примут заявление и помогут воспользоваться оборудованием. Специальный программно-технический комплекс автоматически передаст данные в МВД.

Обычно срок изготовления загранпаспорта составляет месяц, однако в отдельных случаях процесс может продлиться до трех месяцев. Гости столицы, в том числе имеющие здесь регистрацию по месту пребывания, получают документ через три месяца. После поступления уведомления о готовности забрать новый загранпаспорт можно на приеме у сотрудников того же офиса «Мои документы», в котором было подано заявление.

Услугу предоставляют независимо от места регистрации и жительства гражданина в России. Для ее получения требуется оплатить госпошлину.

Оформить биометрический загранпаспорт в офисах «Мои документы» можно каждый день: с 10:00 до 22:00 — во флагманах, с 08:00 до 20:00 — в районных центрах госуслуг.

