Операторы реализуют восемь проектов комплексного развития территорий на юго-востоке Москвы

Назначенные городом операторы приступили к редевелопменту восьми территорий на юго-востоке столицы. Здесь появятся современные кварталы со всей необходимой для жителей инфраструктурой, а также общественно-деловые и промышленные объекты. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город определил операторов для реализации восьми проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 100 гектаров на юго-востоке столицы. Здесь возведут свыше 2,6 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилье по программе реновации, общественно-деловые и промышленные объекты. Вложения в редевелопмент территорий составят 900 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города после реализации проектов — 65 миллиардов рублей. В результате здесь появится более 31 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Реорганизуемые территории находятся в районах Печатники, Рязанский, Лефортово, Южнопортовый и Кузьминки. Как сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, операторы КРТ построят здесь свыше 1,4 миллиона общественно-деловых и промышленных объектов.

«Также на участках появится более 1,2 миллиона квадратных метров жилой застройки, из которой около 260 тысяч квадратных метров, предназначено для переселения горожан по программе реновации и других нужд столицы. Кроме того, здесь построят гостиничный комплекс, спортивный центр с бассейном и универсальным игровым залом, а также пять детских садов для тысячи воспитанников, три школы для двух тысяч учащихся и другие необходимые горожанам объекты», — отметил Максим Гаман.

Андрей Бочкарев, заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, добавил, что три из восьми проектов предполагают строительство жилья для программы реновации. Площадь квартир составит 164,3 тысячи квадратных метров, что позволит расселить более шести тысяч человек.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что городские операторы приступили к реализации 43 проектов комплексного развития территорий.

По программе КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 228 проектов КРТ общей площадью около 2,7 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Мэра Москвы.

