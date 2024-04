На Утренней улице построили дом по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Новогирееве завершилось строительство жилого дома по программе реновации. Он находится по адресу: Утренняя улица, владение 20, строение 2.

«Для участников программы реновации в доме предусмотрена 321 квартира. В каждой выполнена чистовая отделка согласно утвержденным стандартам. У новостройки отличная транспортная доступность: до станции метро “Перово” всего 600 метров (семь минут пешком)», — рассказал руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Возведенный по индивидуальному проекту дом состоит из четырех разноцветных секций: двух белых, серой и оранжевой. Фасады облицованы керамогранитной плиткой.

В новостройке 321 квартира: 179 однокомнатных, 66 двухкомнатных (включая две для маломобильных жильцов) и 76 трехкомнатных. Готовая улучшенная отделка полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

На первых этажах обустроены просторные вестибюли, подсобные помещения, комнаты консьержа и колясочные. В нежилых помещениях смогут открыться магазины и другие коммерческие организации.

В новостройке установили современные лифты грузоподъемностью 630 и 1000 килограммов. Кабины оборудовали визуальными и тактильными средствами информации. Кроме того, дом оснастили системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Парковка во дворе не предусмотрена. Вместо нее здесь обустроили места для отдыха со скамейками, детскую и спортивную площадки, а также высадили деревья и кустарники.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза: с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на сайте.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

