Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Студентов последних курсов и выпускников вузов, желающих построить карьеру в сфере информационных технологий (ИТ), приглашают подать заявку на стажировку в Правительстве Москвы. Прием на новый поток направления «ИТ-город» продлится до 24 мая, сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Программа рассчитана на участников в возрасте до 35 лет. Желающим присоединиться к команде города нужно заполнить анкету на карьерном портале. После регистрации им предстоит ответить на вопросы онлайн-тестирования, выполнить профильное задание и пройти собеседование.

«Направление “ИТ-город” появилось в 2022 году. С тех пор кандидаты подали порядка 4,7 тысячи заявок. Учитывая большой интерес и высокий конкурс, число мест увеличили. Всего в этом году возможность поработать со столичными экспертами получат 120 молодых специалистов», — отметила Наталья Сергунина.

Стажеры примут участие в развитии таких значимых для города цифровых проектов, как городской портал mos.ru, платформа «Мос.Облако» и электронные услуги. Программа предполагает полугодовую оплачиваемую стажировку по одному из ИТ-направлений. Самыми популярными среди них за предыдущие годы стали «Техническая поддержка», «Бизнес и системный анализ», а также «Управление проектами».

Кроме того, молодежь получит опыт в аналитике данных, разработке продуктов и тестировании программного обеспечения.

«Стажировка в Правительстве Москвы — шанс заявить о себе и внести вклад в развитие города. Многие молодые специалисты впоследствии получают предложения о трудоустройстве. Например, сейчас в ИТ-команде столицы трудятся 58 выпускников проекта», — уточнила Наталья Сергунина.

В их числе и администратор проекта «Госуслуги и МФЦ» в подведомственном учреждении столичного Департамента информационных технологий Александра Ваганичева.

«С самого начала меня привлекло приветливое отношение к новым сотрудникам. После небольшого погружения мы начали выполнять задачи наравне со всеми, а через месяц я уже чувствовала себя полноправным членом коллектива. Рада, что когда-то решилась поучаствовать. Я получила интересный опыт, любимую работу и возможность развиваться профессионально», — рассказала Александра.

Кадровые сервисы Правительства Москвы реализуют программу стажировок в столице с 2011 года. В ней доступно семь направлений, в том числе «Медийный город», «Городская экономика», «HR-город». Сейчас на каждое из них идет набор на новый поток.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI