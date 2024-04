Написать космический диктант и узнать все о Гагарине: ВДНХ приглашает горожан отпраздновать День космонавтики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Написать космический диктант, полюбоваться снимками Вселенной и узнать, как тренируют будущих покорителей космоса, можно на праздничных мероприятиях, посвященных Дню космонавтики. Одними из центральных площадок станут Музей космонавтики, павильоны ВДНХ и пространство Москвы на выставке «Россия». С 12 по 15 апреля там пройдут увлекательные квесты, лекции, кинопоказы, концерты, экскурсии и мастер-классы. Большую часть из них можно будет посетить бесплатно. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется предварительная регистрация.

Ознакомиться с полным расписанием событий, которые пройдут на ВДНХ, можно по ссылке. Актуальное расписание мероприятий на выставке «Россия» размещено здесь.

Разгадать космический квест и послушать лекции о Гагарине

В Музее космонавтики (проспект Мира, дом 111) проходит «Марафон космических событий». Он продлится до 15 апреля. Гости примут участие в интерактивном квесте и новой образовательной программе, посетить лекции и посмотреть спектакль. Узнать точное расписание всех мероприятий можно на официальной странице в социальных сетях и на сайте музея. Для участия в космической программе необходимо приобрести входной билет в музей и предварительно зарегистрироваться.

На выставке «Гагарин. Дорога в космос» представлена программа «Космогерой». Она рассчитана на семейную аудиторию. Ее участникам предлагают выполнить разные задания и ответить на вопросы, связанные с биографией Юрия Гагарина. Выполнять их можно в любой удобный для посетителей день. Программа будет действовать до сентября этого года.

Узнать интересные факты из истории отечественной космонавтики можно на лекции «Космонавтика вчера и сегодня». 12 апреля в 12:00 в конференц-зале научный сотрудник музея расскажет о том, с чего начиналась эпоха первых космических открытий и что делают космонавты на орбите прямо сейчас.

12 апреля будет работать детская творческая мастерская. Создать уникальные шоперы на космическую тему и шлемы космонавтов можно в зале «Космонавтика — человечеству». С 15:00 до 18:00 вместе с организаторами и волонтерами дети будут воплощать в жизнь космические сюжеты.

Кроме того, совместно с «Почтой России» музей проведет акцию «Передай космический привет!». 12 апреля с 13:00 до 19:00 в экспозиции будет работать пункт космической почты. Посетители смогут подписать и отправить коллекционную открытку в любую точку страны совершенно бесплатно.

С 12 по 15 апреля в музее можно будет посетить спектакль «Королев». Это первая документально-театральная постановка, посвященная жизни главного конструктора СССР. Вход на спектакль по билетам в музей и по предварительной регистрации, количество мест ограниченно.

Узнать, как стать космонавтом, и полюбоваться снимками Вселенной

В пространстве Москвы на выставке «Россия» (зал А павильона № 75 на ВДНХ) 12 апреля состоятся встречи с космонавтом-испытателем и астрономом. Кроме того, там запланированы мастер-классы и праздничный концерт. Посетить их смогут все желающие без предварительной регистрации.

12 апреля с 15: 15 до 15: 45 перед гостями выступит лектор Московского планетария Андрей Остапенко, руководитель Московского астрономического клуба, организатор Всероссийского фестиваля любителей астрономии «АстроФест». Он покажет красочные снимки космических объектов и объяснит, как их получают.

В этот же день с 17: 15 до 17: 45 в пространстве Москвы состоится встреча с начальником лаборатории по созданию комплексных тренажеров перспективных транспортных кораблей Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина — российским космонавтом-испытателем Олегом Блиновым. Слушатели узнают, чем космонавт отличается от астронавта и как проходят тренировки будущих покорителей космоса.

День космонавтики на выставке завершится праздничным концертом. С 18:00 до 18:30 для гостей прозвучат лучшие хиты прошлого, настоящего и даже будущего.

Написать космический диктант

12 апреля горожане и гости столицы с именами Юрий, Сергей и Валентина смогут бесплатно посетить экспозицию центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Для этого нужно предъявить паспорт или любой документ, удостоверяющий личность, в кассе музейного комплекса.

Кроме того, центр «Космонавтика и авиация» традиционно станет местом проведения Всероссийского космического диктанта. Он состоится 12 апреля, начало в 10:30. Диктант проводится при поддержке Российского общества «Знание» и госкорпорации «Роскосмос». Участникам предстоит ответить на вопросы по истории отечественной космонавтики и Международной космической станции, показать свои знания в области астрономии и других смежных наук. Ведущий диктанта — президент центра «Космонавтика и авиация» летчик-космонавт Герой России Федор Юрчихин. Проверить свои знания смогут все желающие в возрасте от 12 лет. Диктант будет проходить в офлайн- и онлайн-формате. Предварительная регистрация для очного участия откроется здесь, а на дистанционное — здесь. Кроме того, можно будет онлайн посмотреть прямую трансляцию мероприятия.

Итоги Всероссийского космического диктанта подведут в конце апреля. Результаты опубликуют на официальных сайтах Роскосмоса и ВДНХ. Победителя офлайн-диктанта наградят копией часов, которые 12 апреля 1961 года взял в первый полет Юрий Гагарин. Участникам, занявшие второе и третье места, в качестве приза получат наручные часы российского производства. Победителям онлайн-диктанта вручат памятные призы: макеты летательных аппаратов, книги о космонавтике и другие подарки.

Познакомиться с историей покорения космоса

12 апреля всех желающих приглашают на обзорные экскурсии по центру «Космонавтика и авиация». Начало в 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 17:30, 19:00 и 20:00. Экскурсантам расскажут, какой аппарат впервые сфотографировал обратную сторону Луны, зачем нужна была орбитальная станция-шпион, почему слово «спутник» с 1957 года известно во всем мире. Еще две обзорные прогулки (в 15:00 и 16:30) проведет летчик-космонавт Федор Юрчихин.

В этот же день в 16:00 в музее славянской письменности «Слово» состоится лекция-встреча на тему «Что и как пишут на орбите?». Своим опытом и знаниями поделится космонавт Сергей Корсаков. Гости узнают, как развивались технологии связи с Землей, как письма с Земли попадают на Международную космическую станцию и что нужно сделать, чтобы получить ответ из космоса.

В 17: 15 там же пройдет тематическая экскурсия «Чем и как мы пишем на Земле?». Посетители познакомятся с возникновением и развитием письменной культуры в нашей стране. Экскурсовод расскажет, какие инструменты использовались в качестве первых писчих принадлежностей, как выглядели старинные письменные послания и как с течением времени совершенствовались и изменялись стили рукописного письма.

Музей кино на ВДНХ тоже подготовил программу ко Дню космонавтики. 12 апреля в кинозале имени Андрея Тарковского пройдут показы фантастических мультфильмов и культовых кинолент, посвященных теме освоения Вселенной.

О том, как атомная индустрия помогает покорить дальние космические пространства, можно будет узнать 12 апреля в павильоне «Атом». В 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00 там пройдет экскурсия «Через атом к звездам». Гости узнают, как технологии ядерной энергетики используются для создания автономных источников энергии.

В 20:00 в кинозале интерактивного музейного комплекса «Буран» пройдет экскурсия-лекция «Звездное небо Южного полушария». Москва находится на 55-й параллели Северного полушария. Горожане не всегда знают о том, что жители иных широт видят совсем другие звезды. Во время лекции им покажут, как выглядит ночное небо в разных уголках Земли.

На следующий день, 13 апреля, в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ можно будет послушать лекцию «Первый полет. Как это было?». Начало в 16:00. Участники узнают о пути Юрия Гагарина от летчика морской авиации до первого космонавта Земли.

А в 19:00 в центре «Космонавтика и авиация» состоится лекция «Звездный полет Гагарина». Посетителям расскажут, как отбирали первый отряд космонавтов, с какими нештатными ситуациями сталкивался Юрий Гагарин и как его встречали после возвращения на Землю.

Как в Китае разрабатывают новую моноблочную ракету и когда состоялся запуск российского спутника «Ресурс-П»? Эти и другие новости космической отрасли можно обсудить с популяризатором космонавтики и основателем научно-просветительского проекта «Мы верим в космос» Денисом Прудником на мероприятии «Космический дайджест». Встреча пройдет 14 апреля в 16:00 в павильоне «Рабочий и колхозница».

День космонавтики отмечается во всем мире 12 апреля. В эту дату 63 года назад впервые в истории состоялся полет человека в космос. Его совершил Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1».

