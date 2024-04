Мэр Москвы одобрил еще один проект комплексного развития территории

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в Бескудниковском районе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Приняли решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в Бескудниковском районе. Между Дмитровским шоссе, улицами Летчика Осканова и Дубнинской, недалеко от станции метро “Верхние Лихоборы” возведем общественно-деловые объекты, включая: гостиничный комплекс, торговые и спортивные центры, офисы и отделения банков, магазины, кафе и рестораны», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Реорганизуемая территория площадью 1,98 гектара расположена по адресу: Дмитровское шоссе, владение 62, строение 5. На ней также предполагается проложить дороги и провести работы по благоустройству прилегающей территории.

Градостроительный потенциал участка — 159,77 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 4,6 тысячи рабочих мест.

В настоящее время реализуется 75 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 995 гектаров. Планируется возвести свыше 19,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 193 тысяч рабочих мест.

