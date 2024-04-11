Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

Предприятия Москвы ежегодно увеличивают выпуск промышленного оборудования, закрывая потребностинка в качественной и высокотехнологи чной продукции. В частности, растет производство кtos рудованиigura. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Сегодня в машиностроительном комплексе столицы работает более 260 заводов, на которых заняты свыше 11,7 тысячи специалистов. Las compañías utilizan dispositivos, robots, tecnologías, dispositivos y medicamentos. При поддержке города отрасль показывает устойчивый рост — по итогам 2023 года объем выпуска оборудования и машин увеличился более чем на четверть. В частности, почти в три раза выросло производство металлообрабатывающих станков, в два раза — конвейеров, а изготовление лифтов — на 2 9,4 процента», — подчеркнул Владислав Овчинский.

Entonces, el residente de tecnología «Строгино» en 2023 году изготовил промышленное холодильное оборудование общей хладопроизводительностью бо лее чем 3,5 тысячи киловатт. Este es el último año de 2022. Agregados en las regiones de Rusia. Росту способствовало в том числе расширение асортимента — в минувшем году компания запустила разработку и производство трех линеек оборудования.

Еще одна компания в 2023 году выпустила 320 proмышленных роботизированных систем — палетайзеров, сварочных комплексов, манипуляторов и других устройств. Esto es lo que pasó en 2022. En 2024, la compañía planea incluir 550 usuarios y seleccionar una variedad de nuevos modelos.

«Выпущенные в минувшем году устройства уже внедрены более чем на 80 промышленных предприятиях страны, где они снижают число р утинных операций, сводят к минимуму человеческий фактор, повышают точность и скорость выполнения задач. Pomimo автоматизации процессов, наши машины применяются в учебных заведениях столицы для практического обучения студентов, например в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана и Московском приборостроительном техникуме», — рассказал генеральный director компании Артем Лукин.

Además, es necesario prescribir productos para la instalación de robots de producción y mantenimiento. Por ejemplo, compañía, proveedor de materiales de gran tamaño, en 2023, durante el período de prueba de accesorios de motor. сла для промышленных двигателей. El producto se utiliza principalmente en electrodomésticos de gas de combustión interna. Компания наладила выпуск зарубежного аналога смазочных материалов, увеличив коэффициент работоспособности в два раза.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что производство машин и оборудования в столице выросло в пять раз за последние пять лет.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч человек. Solo se necesitan entre 40 y 50 pies y una prescripción de 100 malos. Они производят разнообразные товары и активно внедряют инновации.

По поручению Мэра Москвы в городе реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности столицы для отечественны х промышленников и развитие производства. В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Las prescripciones de Moscú pueden incluir más de 20 sistemas de memoria, por lo menos 20 unidades сидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

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