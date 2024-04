Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В бассейне НГТУ прошел очередной этап 47-ой Универсиады среди студентов высших учебных заведений Новосибирской области – соревнования по плаванию. В общем зачете сборная команда НГУ заняла 5 место из 14 вузов. Четыре наших студентки стали призерами в личном зачете.

Сразу две золотых медали завоевала Анастасия Юршенайте (ЭФ) в плавании брассом на 50 м и на 100 м. Серебро — у Татьяны Нефедовой (ГИ) на дистанции 100 м баттерфляем, бронза — у Софьи Панишевой (ФЕН) на 100 м брассом. И вместе с Вероникой Хныченко наши девушки поднялись на вторую ступень пьедестала в эстафете 4×50 м, комбинированное плавание.

Также за нашу команду выступали:

Анна Ариничева, Мария Котенева, Илья Ковалев и Антон Синица (ММФ);

Стефания Мазаева, Артем Земнухов и Степан Калашников (ФЕН);

Тимур Гайфуллин, Данил Леонтьев и Семен Мошковцев (ФИТ);

Глеб Биркин и Владимир Митюков (ЭФ);

Андрей Орлов (ФФ) и Кирилл Мельчаков (ИФП).

Поздравляем спортсменов и тренера Сергея Тимофеева с достойным выступлением!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI