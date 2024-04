Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рабочая встреча Марата Хуснуллина с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл рабочую встречу с председателем «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым, на которой обсудили реализацию проектов по инфраструктурному развитию регионов.

«Перед строительным комплексом России стоит задача по комплексному обновлению населённых пунктов, созданию инфраструктуры нового качества для жизни, работы и отдыха. В том числе необходимо наращивать темпы модернизации жилищно-коммунального хозяйства – одного из приоритетных направлений работы. В частности, вижу перспективу в обновлении тепловых сетей на теплоэлектростанциях. Кроме того, по поручению Президента необходимо разработать ещё 200 мастер-планов развития населённых пунктов в стране. В выполнении этих задач будет полезен большой опыт госкорпорации “ВЭБ.РФ„», – сказал Марат Хуснуллин.

«Развитие современной городской экономики является одним из приоритетов инвестиционной деятельности “ВЭБ.РФ„. Мы финансируем проекты, которые способствуют повышению качества жизни российских семей. Это строительство современных школ, объектов туризма, модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обновление городского общественного транспорта, модернизация городского освещения, строительство заводов по энергетической утилизации отходов, аэропортовая инфраструктура. Суммарно по этому направлению поддержали совместно с партнёрами проектов почти на 2 трлн рублей», – отметил Игорь Шувалов.

Поддержка «ВЭБ.РФ» по проектам строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры в 2022–2023 годах составила 357 млрд рублей. На эти средства были запущены проекты по развитию территорий, в портовой и логистической, дорожной, аэропортовой, туристической и энергетической инфраструктуре, экологии, общественном транспорте, построены школы, модернизированы объекты ЖКХ общей стоимостью 1,9 трлн рублей.

«ВЭБ.РФ» также является участником программы строительства школ. На базе сформированных концессий будет построено 69 школ в 47 населённых пунктах, рассчитанных в общей сложности на 63 тыс. мест. Инвестиции «ВЭБ.РФ» составляют 25 млрд рублей.

Кроме этого, корпорация участвует в финансировании четырёх проектов по направлению «Туризм и рекреация», общий бюджет которых составляет 44 млрд рублей, а также оказывает финансовую поддержку по созданию региональной аэропортовой инфраструктуры для пассажирских авиаперевозок. В области энергетической инфраструктуры в работе у «ВЭБ.РФ» находятся проекты стоимостью 138 млрд рублей в 8 городах, 22,3 млрд – участие госкорпорации.

На встрече также обсудили возможность участия «ВЭБ.РФ» в программе модернизации ЖКХ с помощью льготного финансирования проектов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI