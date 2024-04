Марат Хуснуллин провёл заседание Правительственной комиссии по региональному развитию

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин провёл заседание правительственной комиссии (штаба) с главами субъектов России, где обсудили ключевые цели развития регионов на ближайшее время.

«Сейчас в Правительстве организована работа по выполнению перечня поручений Президента по итогам Послания Федеральному Собранию, в том числе по реализации нацпроектов после 2024 года. Считаю, что именно субъекты нашей страны должны быть драйверами реализации всех этих планов. Прошу коллег внимательно отнестись к выполнению поставленных задач по каждому из направлений деятельности. В том числе Президент обозначил необходимость развития градпотенциала и определения приоритетных территорий для жилищного и иного строительства, а также взаимоувязки проектов по строительству с программами развития инфраструктуры. Могу сказать, что по итогам I квартала общий градпотенциал предварительно составил 442 млн кв. м, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо держать на контроле ввод жилья», – сказал Марат Хуснуллин.

В ходе заседания отдельно остановились на теме обновления общественного транспорта. «Один из самых больших вызовов в крупных городах – это общественный транспорт. Без прогресса в данном направлении развитие регионов эффективным не будет. Прошу на это обратить внимание и активнее разрабатывать комплексную программу, куда входит и обновление самих автопарков, нормативных актов, новая маршрутизация, пересмотр парковочных пространств, а также ремонт и строительство дорог, создание всей необходимой инфраструктуры для развития общественного транспорта. Это важная задача для каждого региона», – сообщил вице-премьер.

На штабе также подвели предварительные итоги контрактации объектов. «Прошу руководителей регионов и ведомств активизировать работу в этом направлении. Все мероприятия по контрактации должны быть завершены в срок», – отметил Марат Хуснуллин.

Участники заседания, кроме того, обсудили ход реализации проектов за счёт инфраструктурных бюджетных и специальных казначейских кредитов. Куратором данных инструментов является Минстрой России, оператором – ППК «Фонд развития территорий».

«Обращаю внимание, что по итогам Послания Президента страны Федеральному Собранию механизм ИБК будет продлён после 2025 года. Будет выделено не менее 250 млрд рублей новых кредитов субъектам, а все платежи по выплате ранее полученных кредитов будут повторно направляться на реализацию проектов. Также две трети задолженностей по бюджетным кредитам по состоянию на 1 марта 2024 года будут списаны при условии направления субъектами высвобожденных средств на реализацию инфраструктурных проектов. Регионам необходимо уже сейчас готовить проекты, детально проанализировать объекты, которые требуют модернизации, строительства и реконструкции. Особое внимание обратить на объекты в сфере ЖКХ», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

