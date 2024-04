Марат Хуснуллин: В Северодонецке ЛНР восстановлен колледж промышленно-строительных и бытовых технологий

Source: MIL-OSI Russian Language News

В новых регионах продолжается планомерная реализация мероприятий, предусмотренных программой их социально-экономического развития. В Луганской Народной Республике завершено восстановление очередного объекта образовательной инфраструктуры – Северодонецкого колледжа промышленно-строительных и бытовых технологий, который не ремонтировался с момента постройки в 1965 году. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На прошлой неделе доложил Президенту о комплексном подходе к восстановлению учреждений, имеющих высокую социальную значимость. Всего с начала работ в четырёх новых субъектах России отремонтировали, восстановили и построили более 18 тыс. объектов – новые медцентры, вузы и техникумы, спортобъекты, школы, жильё и дороги, также благоустраиваем общественные территории. Буквально на днях в Северодонецке полностью завершены работы в колледже по подготовке специалистов для строительной отрасли: обновлённые аудитории уже готовы принять порядка 140 студентов. Эти ребята, несмотря на непростую ситуацию, хотят учиться и получать востребованные специальности, чтобы внести свой вклад в восстановление родного края», – отметил вице-премьер.

Марат Хуснуллин уточнил, что объект общей площадью более 4,7 тыс. кв. м восстановлен под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«Здание Северодонецкого колледжа давно требовало капитального ремонта, но, кроме этого, в нём восстановили и все повреждённые несущие конструкции, отремонтировали кровлю здания и установили новые окна. Внутри выполнили полный комплекс отделочных работ, заменили все инженерные системы», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

