Команда ГУУ по хоккею прошла в 1/4 плей-офф

10 апреля хоккейная команда ГУУ встретилась со сборной Балашихи на второй игре первой серии плей-офф Студенческой хоккейной лиги Москвы и Московской области.

В первой игре наши парни нанесли сопернику сокрушительное поражение и Балашиха постаралась наверстать упущенное при новой встрече. Но ей это не удалось.

Второй период закончился 3:4 не в нашу пользу, но бегемоты собрались и в третьей части матча забили 4 шайбы подряд, завершив встречу с победным счетом 7:5.

В результате хоккейная команду ГУУ уверенно входит в 1/4 плей-офф.

Поздравляем спортсменов и готовимся болеть за них в следующих играх!

