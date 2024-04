Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Количество светодиодных светильников в столице превысило 50 процентов. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В городе с 2015 года реализуется масштабная программа по внедрению энергоэффективных технологий в уличное освещение. В настоящее время продолжается плановая работа по замене в опорах освещения натриевых и галогеновых ламп на энергоэффективные светодиодные светильники. Сегодня суммарная доля светодиодов в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке составляет свыше 50 процентов», — рассказал Петр Бирюков.

Сотрудники АО «Объединенная энергетическая компания» меняют лампы, когда у них заканчивается срок годности или они выходят из строя. В новых опорах, которые устанавливаются во время благоустройства, используют современные светильники.

Качественное освещение — одно из условий комфортной городской среды. С 2011 года число осветительных приборов в Москве увеличилось почти в два раза.

Благодаря переходу на светодиодные светильники снижается энергопотребление. Они расходуют на 30 процентов меньше электроэнергии, а также уменьшают общую нагрузку на сети. Кроме того, такие лампы являются экологически чистыми. В них нет опасных веществ и элементов, и они не требуют специальных условий по обслуживанию и утилизации.

Срок службы светодиодов значительно превышает существующие аналоги. Со временем система освещения столицы станет полностью энергосберегающей.

Москва — один из самых освещенных мегаполисов мира. Число светильников наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки уже превышает миллион.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI