ИД ВШЭ принял участие в международной книжной ярмарке non/fiction

В начале апреля в Гостином дворе на Ильинке прошла Международная ярмарка интеллектуальной литературы «non/fiction Весна». В ней приняли участие более 250 издательств, посетили ярмарку 42 266 человек. Издательский дом Высшей школы экономики — постоянный участник ярмарки, традиционно готовящий к ее началу книжные новинки. Дважды в год, весной и зимой, на non/fiction проходят семинары и круглые столы с участием известных экспертов. Издательства, от маленьких до самых крупных, презентуют здесь главные новинки сезона, которые читатели могут сразу же приобрести. Посетитель с чемоданом, полным книг, — не редкость. Также ярмарка служит масштабной площадкой для общения авторов, издателей, книготорговцев, литературных критиков, агентов и переводчиков.

Андрей Виноградов, доцент Школы исторических наук НИУ ВШЭ, представил очередную книгу серии Polystoria — «Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе». Он отметил, что в этом труде собраны и описаны результаты многолетних исследований, выполненных сотрудниками Научно-учебной лаборатории медиевистических исследований НИУ ВШЭ и их коллегами, которые в течение двух лет обсуждались на конференциях по данной теме. Помимо исследований, в книге публикуется первый перевод с латыни на русский язык трактата итальянского ученого Бонкомпаньо да Синья «О бедствии старости и дряхлости». «Мы по-прежнему верны принципу показать что-то новое и интересное», — подчеркнул Андрей Виноградов. «Митрополиты, мудрецы, переводчики в средневековой Европе» является собранием важнейших релевантных исторических исследований. Книга рассказывает о том, как появились известные каждому россиянину храмы, такие как церковь Покрова на Нерли во Владимирской области, раскрывает тему бальзамирования, объясняя, как и почему этот феномен возник, а также затрагивает вопрос оборота двуязычных документов в практике коммуникации Руси с латинским культурным кругом. Серия будет продолжена: на ярмарке был анонсирован выход нескольких новых книг — авторских исследований и переводов.

Еще одной новинкой, которую ИД ВШЭ представил на non/fiction, стала книга Софьи Коваль «О Дворкине всерьез. Современная англо-американская философия права», вышедшая в рамках Проекта серийных монографий по социально-экономическим и гуманитарным наукам. Ее автор Софья Коваль, старший преподаватель департамента теории права и сравнительного правоведения НИУ ВШЭ, рассказала, как труды Дворкина в свое время сподвигли ее заняться изучением деятельности философа «плотно и надолго». Объясняя, как появилась первая часть названия книги — «О Дворкине всерьез», — Софья Коваль поделилась, что прибегла к своеобразному оммажу, отсылая читателя к произведению Дворкина “Taking Rights Seriously” («О правах всерьез»). «Когда я занимаюсь Рональдом Дворкином, мне надо навести порядок на столе. А для того, чтобы навести порядок на столе, надо навести порядок в квартире в целом, а это — вся англо-американская философия права. Таким образом, мне пришлось “убраться везде”, для того чтобы понять, чем занимается Рональд Дворкин» — так Софья раскрыла смысл названия книги.

Как отметил Александр Павлов, руководитель Проекта серийных монографий, книга Софьи Коваль может быть полезна студентам, правоведам, политологам, философам и философам-этикам. Также он рассказал о перспективах развития проекта, который, несмотря на сложности с приобретением лицензий у зарубежных правообладателей, живет и пополняется. В самое ближайшее время читателям будут доступны книги Ольги Байши «Об интегральном измерении украинского кризиса», Бернда Шталя, Дорис Шредер и Ровены Родригес «Этика искусственного интеллекта» (перевод с английского). Не пройдет и двух месяцев, как на ежегодном книжном фестивале «Красная площадь» 6–9 июня Издательский дом ВШЭ вновь порадует своих читателей новинками.

