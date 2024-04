Дмитрий Чернышенко принял участие в заседании оргкомитета празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона

Source: MIL-OSI Russian Language News

В храме Христа Спасителя в Москве состоялось заседание организационного комитета празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Заседание возглавил почётный председатель организационного комитета Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В нём также приняли участие сопредседатели оргкомитета: Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Патриарший наместник Московской митрополии, председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

«Если говорить о Патриархе Тихоне, то всем ясно, что это личность исторического масштаба, это случай, когда управление Церковью было связано с исповедничеством и, по всей видимости, с мученичеством. Поэтому всё, что Святейший делал в те тяжелейшие годы, то, как он вёл диалог с представителями власти, поставившими своей задачей ликвидацию Русской Церкви, – всё это, конечно, заслуживает глубокого изучения. Пример подвига святителя Тихона актуален и в наше непростое время, когда нам приходится вести борьбу за единство нашей Церкви, за единство Отечества и народа нашего, отстаивать духовную и культурную самобытность России, противостоять попыткам недружественных стран навязать нам чуждые идеалы и ценности. Убеждён, что проведение памятных мероприятий в честь святителя позволит нашим соотечественникам ближе познакомиться с его жизнью и через это знакомство вдохновиться его мужеством и твёрдостью веры. Молитвами святителя земли Русской Тихона да укрепит всех нас Господь в этом добром деле», – обратился к участникам заседания со вступительным словом Святейший Патриарх Кирилл.

На заседании были представлены результаты деятельности организационного комитета и информация о ходе работ по подготовке и проведению памятных мероприятий, посвящённых святителю Тихону.

В зале, где состоялось заседание, были представлены образцы мемориальных досок для установки на храмах, связанных с памятью святителя Тихона, а также образцы памятных икон, которые предполагается создать к юбилейной дате.

«Святитель Тихон был патриархом Русской православной церкви в период тектонических событий: во время смены общественно-политического уклада, Гражданской войны, становления нового, советского государства и гонения на Церковь. Его позиция в отношении советской власти внесла весомый вклад в сохранение в России истинной православной церкви и установление в будущем конструктивных государственно-церковных отношений. Деятельность святителя Тихона, безусловно, заслуживает того, чтобы память о нём была сохранена не только служителями Русской православной церкви, но и всеми, кто интересуется историей России», – сказал Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель организационного комитета Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что в организационный комитет празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, уже входят представители Минкультуры, Минобрнауки и Минпросвещения. Федеральные органы исполнительной власти активно включились в организацию и проведение мероприятий, посвящённых жизни и служению святителя Тихона. Например, подготовлен план мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, связанных с именем святителя Тихона, запланированы выставочные, научно-просветительские и исследовательские проекты.

Участниками заседания также стали Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель Министра культуры Андрей Малышев, управляющий делами Московской Патриархии Митрополит Воскресенский Григорий, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, губернатор Тверской области Игорь Руденя, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьёв и другие.

В завершение состоялось обсуждение постановлений заседания, которые были утверждены после внесения ряда поправок.

